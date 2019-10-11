Son Dakika Haberleri: Yazar Hayati İnanç Kütahya'da
Son Dakika Güncel Yazar Hayati İnanç Kütahya'da

Yazar Hayati İnanç Kütahya'da

1 saat önce

Kütahya TÜGVA Temsilciliği tarafından DPÜ'de düzenlenen programda yazar Hayati İnanç "Can Veren Pervaneler" konulu konferans verdi.

Yazar Hayati İnanç Kütahya'da, System.String[]

Kütahya TÜGVA Temsilciliği tarafından DPÜ'de düzenlenen programda yazar Hayati İnanç "Can Veren Pervaneler" konulu konferans verdi.


TÜVGA Kütahya Temsilcisi Orhan Yener Kaytancı, açılış konuşmasında milli manevi değerlerine sahip çıkan bir gençlik yetiştirmek için vakıf olarak faaliyetlerine devam ettiklerini ifade etti.


Gençliğin değerlerini yukarıya taşıyacak Türk gençliğini olduğunu dile getiren Kaytancı, "Yorgunluğa ve yılgınlığa vaktimiz yok. Bizim hep birlikte yaranlarımızı daha iyi bir hale getirme gayreti içerisinde gerekiyor" diye konuştu.


Konferansta konuşan Hayati İnanç ise, çeşitli dönemlerde yaşamış ve iz bırakmış şairlerden örnek vererek, gençlik yıllarında yaşadığı ve hayatında önemli iz bırakan olayları dinleyenlere mizahi bir dille anlattı.


Oldukça kalabalık bir salona konuşan İnanç, en değerli işin insana yatırım olduğuna belirterek katılımcılara bol bol kitap okumalarını tavsiye etti.


İnanç, program sonrası Dumlupınar Üniversitesi 'DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal'ı ziyaret etti. Rektör yardımcıları ve DPÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Atilla Batur'un da hazır bulunduğu ziyarette, İnaç'a hediye takdim edildi. - KÜTAHYA

Orhan Yener, Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 12:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Moody's 2019'da Türkiye ekonomisinin yüzde 0,25 büyümesini bekliyor
Son Dakika! Canlı yayında gazetecilerin olduğu restorana ateş açıldı Kamil Koç'un FlixBus'a satışı resmen gerçekleşti Barış Pınarı Harekatı'nda görevli asker, doğum gününde şehit oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2019 13:50:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yazar Hayati İnanç Kütahya'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]