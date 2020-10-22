Yazar Hayati İnanç, "Şiir Medeniyeti" programına konuk oldu - Son Dakika

Yazar Hayati İnanç, "Şiir Medeniyeti" programına konuk oldu

22.10.2020 20:39
Yazar Hayati İnanç,

TRT'de yayımlanan "Can Veren Pervaneler" adlı programı ve aynı adlı kitapları ile tanınan Hayati İnanç, Üsküdar Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Şiir Medeniyeti" programında edebiyatseverlerle bir araya geldi.

TRT'de yayımlanan "Can Veren Pervaneler" adlı programı ve aynı adlı kitapları ile tanınan Hayati İnanç, Üsküdar Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Şiir Medeniyeti" programında edebiyatseverlerle bir araya geldi.

Prof. Dr. Nurullah Genç'in sunduğu, Üsküdar Valide Sultan Gemisi'nde gerçekleştirilen program, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında online olarak belediyenin YouTube ve Instagram hesaplarından canlı olarak yayımlandı.

Yazar Hayati İnanç, ruh neyse şiirin de o olduğunu ifade ederek, her şairin farklı bir şekilde şiiri tarif ettiğini ve bu tariflerin de kendi içerisinde doğru olduğunu söyledi.

Abdürrahim Karakoç'a göre şiirin bir tebliğ olduğunu aktaran İnanç, "Biri bu görüşü pek beğenmemiş ve şiire telkindir demiş. Yani bir miktar hissettirmeden, belki dolaylı ifadeyle damardan... Necip Fazıl üstadın da bu yolu tercih ettiği, böyle inandığı söylenir. 'Terennümdür' diyen vardır ki, Yahya Kemal noktasını bulan görüş. Ben de o kanaatteyim." dedi.

İnanç, bilgi değil ilginin daha önemli olduğuna vurgu yaparak, şöyle devam etti:

"Her zaman gençlerle sohbetlerimizde söylüyorum. 'Merakınız, şevkiniz varsa 80'ninde bile delikanlısınız. Bunu kaybettiyseniz 18'inizde ihtiyarsınız'. Allah bu merakı kaybettirmesin. Kendimin şahsen takip ettiği o amatörce yolun bir tek enerjisi var o da ilgi. Yoksa ben edebiyat tahsili yapmadım. Türkçe dışında bir lisan bilmiyorum. Ama ilgi öyle güzel bir yol gösterici."

"Kelam sıfatından yansımadır şiir"

Prof. Dr. Nurullah Genç ise şiirin ruhtan geldiğini ve Allah'ın subuti sıfatlarının bir yansıması olduğuna işaret ederek, "Mesela kelam sıfatından yansımadır şiir. Sigaraya ihtiyaç duymaz. Çünkü ruh, sigaraya ihtiyaç duymadan hüzünlenebilir. İlle sigara içip, şiir yazacağız diye bir şey yok." ifadelerini kullandı.

Şiirin bir terennüm olduğu görüşünü destekleyen Genç, şunları kaydetti:

"Bu terennüm boş bir söz değildir. Yani Şeyh Galip'in dediği gibi, 'şöyle böyle bir söz' değildir. Okkalı bir sözdür. İçinde bir anlam var. O anlam okurun ruh hali, inandığı, değer yargısı neyse onunla özdeşleşerek dışarıya yansır. Bugüne kadar ben böyle inandım. Bende de böyle oluyor. O zaman şiiri boş bir söz olarak değerlendiremeyiz."

Genç, sağlam bir şiir anlayışıyla şiir yazılması gerektiğinin altını çizerek, şunları anlattı:

"Bu da rahle-i tedristen geçmekle olur. Mesela ben 18 yıl rahmetli Orhan Okay hocanın rahle-i tedrisinden geçtim. Erzurum'da hemen her hafta yanına giderdim. Şiiri konuşurduk. Musikiyi, şiirin ilişkili olduğu dalları konuşurduk. Doktora derslerine de gider, dinlerdim ve bana şunu söylemişti, 'sen gerçekten de arıyorsun, öğrenmek istiyorsun ve öğreniyorsun da Nurullahcım'. Hoca çok zarif bir insandı. Gerçekten de kendisinden çok şey öğrendim. Bana şunu da söyledi, 'işte içinde var olan hazineyi, dışarıdaki hazineyle birleştirdiğinde parçalar tamamlanıyor'. Yani dışarıda bir hazine var, ama sanatın içinde de bir hazine var. Allah vermiş hazineyi. Yetenek dediğimiz şey, o arama kabiliyeti. Bu ikisini birleştirdiğimizde eser ortaya çıkıyor. 'Nurullahcım öldüğün ana kadar yazacaksın. Bundan emin olabilirsin, bu arayışını devam ettirirsen' demişti. Bazen soruyorlar 'neden bir süre sonra yazamıyor şair'. Çünkü yazamıyorsa, aramıyor, merak etmiyordur şair."

Üsküdar Belediyesi, Üsküdar, Genç, Şiir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yazar Hayati İnanç, 'Şiir Medeniyeti' programına konuk oldu - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Putin de Türkiye'nin kararlılığını anladı! Karabağ sözleri dengeleri değiştirecek cinsten İki kez ayağı kırılan Galatasaraylı, Emre Akbaba'nın bacağının son hali üzüntü yarattı Yunanistan'ın "Yunan savaş gemileri Oruç Reis'i bölgeden uzaklaştırdı" iddiasına Türkiye'den yalanlama geldi Ekim ayında çiçek açıp, meyve veren armut ağacı şaşırttı Azerbaycan ordusunun Karabağ'da esir aldığı Ermeni askerlerin görüntüsü yayınlandı Karabağ'ın İran sınırı tamamıyla Azerbaycan kontrolüne geçti Çipli kimlik kartıyla elektronik kimlik doğrulama sistemiyle ilgili esaslar belirlendi! İşte detaylar Kaymakamdan ismini yanlış söyleyen CNN Türk muhabirine soğuk duş!
Yol ortasında duran köpeği ezip, yoluna devam etti! O anlar kameraya yansıdı Yol ortasında duran köpeği ezip, yoluna devam etti! O anlar kameraya yansıdı         
20:38
PFDK'dan Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica'ya 4 maç ceza geldi PFDK'dan Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica'ya 4 maç ceza geldi         
20:26
Demet Akalın'ın Demet Akalın'ın "İnsan bir erkeğin gücünü istiyor" sözleri sosyal medyada tepkiyle karşılandı         
20:01
Tuzla'da yürek ısıtan görüntü! Minibüs şoförü, yaşlı çiftin karşıya geçebilmesi için yolu kapattı Tuzla'da yürek ısıtan görüntü! Minibüs şoförü, yaşlı çiftin karşıya geçebilmesi için yolu kapattı         
19:47
Son Dakika: Türkiye'de 22 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 71 can kaybı, 2102 yeni hasta tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 22 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 71 can kaybı, 2102 yeni hasta tespit edildi         
19:01
Yolcu otobüsünde 17 yaşındaki genç kızı izleyerek mastürbasyon yapan muavin tutuklandı Yolcu otobüsünde 17 yaşındaki genç kızı izleyerek mastürbasyon yapan muavin tutuklandı         
18:51
5 yaşındaki çocuğun boğazından canlı solucan çıkarıldı! Bir yıldır midesinde yaşıyormuş 5 yaşındaki çocuğun boğazından canlı solucan çıkarıldı! Bir yıldır midesinde yaşıyormuş         
16:42
Ermenistan Savunma Bakanlığı yetkilisi: Azerbaycan ordusu bizden çok üstün, savaş tarihinde böyle bir durum yok Ermenistan Savunma Bakanlığı yetkilisi: Azerbaycan ordusu bizden çok üstün, savaş tarihinde böyle bir durum yok         
15:40
Son dakika: Merkez Bankası'nın sürpriz faiz kararı sonrası dolar ve altın rekor kırdı Son dakika: Merkez Bankası'nın sürpriz faiz kararı sonrası dolar ve altın rekor kırdı         
14:25
Yanında mastürbasyon yapan muavini videoya alan genç kız: Sözlü taciz edip bana dokundu Yanında mastürbasyon yapan muavini videoya alan genç kız: Sözlü taciz edip bana dokundu         
14:14
Çocuklarını nehre atıp öldürmüştü! Kan donduran olay ülkedeki trajediyi ortaya çıkardı Çocuklarını nehre atıp öldürmüştü! Kan donduran olay ülkedeki trajediyi ortaya çıkardı         
13:40
Şarj edilen telefon için camiye bırakılan not müezzini duygulandırdı Şarj edilen telefon için camiye bırakılan not müezzini duygulandırdı         
12:52
Emniyet müdürünün talimatı sonrası maske takmayan polislere ceza yazıldı Emniyet müdürünün talimatı sonrası maske takmayan polislere ceza yazıldı         
12:41
Azeri spiker, Zengilan kentinin işgalden kurtarılması haberini ağlayarak sundu Azeri spiker, Zengilan kentinin işgalden kurtarılması haberini ağlayarak sundu         
11:27
Öğretmen, öğrencisiyle annesi kanepede uyurken ilişkiye girdi Öğretmen, öğrencisiyle annesi kanepede uyurken ilişkiye girdi         
11:08
Bakan Koca'nın ismini vererek uyardığı kentimizden yasak haberi geldi Bakan Koca'nın ismini vererek uyardığı kentimizden yasak haberi geldi         
10:43
Para karşılığı birlikte olmak için anlaştığı kadın ve çetesi, inşaat işçisine kabus yaşattı Para karşılığı birlikte olmak için anlaştığı kadın ve çetesi, inşaat işçisine kabus yaşattı         
09:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2020 20:56:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yazar Hayati İnanç, "Şiir Medeniyeti" programına konuk oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei