Yazar Hayati İnanç, Tokat'ta Kitapseverlerle Buluştu

Yazar Hayati İnanç, 'Kitap Tokat' projesi kapsamında düzenlenen söyleşide öğrenci ve vatandaşlarla buluştu.

Yazar Hayati İnanç, 'Kitap Tokat' projesi kapsamında düzenlenen söyleşide öğrenci ve vatandaşlarla buluştu.



Tokat Valiliği öncülüğünde başlatılan İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan "Kitap Tokat" projesi kapsamında Yazar Hayati İnanç "Can Veren Pervaneler" adlı söyleşiye konuşmacı olarak katıldı İnanç, söyleşisinde dinleyicilere dört maddede mutluluğun formülünü verdi. İnanç, "Size yaratanı unutma, ölümü unutma; yaptığın iyiliği ve size yapılan kötülüğü unut."sözleri ile hayata dair tavsiyelerde bulundu. Kendi hayatından verdiği örneklerle söyleşine devam eden İnanç, Baki, Fuzuli, Taşlıcalı Yahya, Şeyh Galip, Kanuni, Fatih ve Yavuz'dan, Karacaoğlan, Ümit Yaşar Oğuzcan, Osman Yüksel Serdengeçti, Faruk Nafiz Çamlıbel, Necip Fazıl Kısakürek'ten şiirler okuyarak, programını renklendirdi.



Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı ise ülkeler ve milletlerin maddi varlıkların dışında manevi kimlikleriyle yükseldiğini ifade ederek, "Ekonomide sıkıntılar olur, halledilir, düzelir. Ama bilimde, sanatta, kültürde geri kalınca onu asla geri yakalayamayız. Biz de bilimi, sanatı, kültürü çok önemsiyoruz. Hayati hocamız Türkiye'nin kıymetidir, değeridir. Bugün o değerle buluştuğumuz için yürekten teşekkür ediyorum. Ülkeler, bilimi, kültürü, sanatı ve buna destek veren adamlarıyla nitelikli bilgi ve kültür üretirler. Tokat'ımız da bin yıllık damıtılmış bilgi ve rafine insanların yaşadığı demlenmiş bir şehir. Tokat'a da bu yakışıyor. Bizde bin yıllık kültüre, bilime, sanata bir tuğla koymaya çalışıyoruz. Amacımız bu" diye konuştu.



Söyleşinin ardından Tokat Valisi Ozan Balcı, Yazar Hayati İnanç'a günün anısına çeşitli hediyeler takdim etti. - TOKAT

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