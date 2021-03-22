Yazar Hocaoğulları, FETÖ'nün 2023 oyunlarına karşı "2023 hareketi" başlattı - Son Dakika

Yazar Hocaoğulları, FETÖ'nün 2023 oyunlarına karşı "2023 hareketi" başlattı

22.03.2021 11:16
Yazar Hocaoğulları, FETÖ'nün 2023 oyunlarına karşı

Bursalı yazar Servet Hocaoğulları, FETO'nun 2023 oyunlarına karşı "2023 hareketi" başlattı.

Bursalı yazar Servet Hocaoğulları, FETO'nun 2023 oyunlarına karşı "2023 hareketi" başlattı. Hocaoğulları, FETÖ terör örgütünün boş durmayıp 2023 kuşağı diye bilinen Z kuşağı üzerindeki hain planlarını uygulamaya koyulduğunu söyledi.

Google bitişik halde 2023kuşağı yazıldığında gençlerle ilgili yerli ve milli projelerin yer aldığını, 2023'ten sonra boşluk bırakılarak 2023 kuşağı yazıldığında ise başta mevcut hükümeti devirmek amaçlı gençleri zehirleyen bir sürü portal çıktığını belirten Servet Hocaoğlları, " Türkiye'de gençler üzerinde kurulan tuzaklara dikkat çekmek ve cumhuriyet emanetini alıp bir sonraki yüzyıla taşıyacak olan 2023 kuşağına düşen görevleri anlatmak için "2023 hareketi adını verdiğimiz faaliyetlerimize 81 ilde toplantılar yaparak başladık. 1923 yılında cumhuriyetimizi kurarken o gün topraklarımızı işgal eden güçler, bizim bağımsız, özgür ve güçlü bir devlet olmamamız için hangi kumpasları, hangi büyük operasyonları yapıyorsa, yine o küresel güçler 2023 yılında da cumhuriyetimizin bağımsız ve özgür kalmaması için yine planlar yapıyorlar, operasyonlar düzenliyorlar" dedi.

"2023 kuşağı" ismini verdiği kitabında gerek küresel güçlerin, gerekse FETÖ terör örgütünün Türkiye'deki Z kuşağı diye bilinen gençlerinin üzerinde pek çok operasyonel faaliyetlerin özellikle sosyal medya üzerinden yapıldığına vurgu yapan Servet Hocaoğulları. "Türkiye'yi gençlerimizin nasıl omuzlayacağına dair çalışmalar yürütüm. 2023 kuşağı ismiyle de kitaplaştırdım. Bu vesileyle de Türkiye'nin bir çok ilinde gençlerle buluştuk. Bir tehlikeyi anlattım; gençlerimize 1923 yılında cumhuriyetimizi kurarken o gün topraklarımızı işgal eden güçler bizim bağımsız, özgür ve güçlü bir devlet olmamamız için hangi kumpasları, hangi büyük operasyonları yapıyorsa, yine o küresel güçler 2023 yılında cumhuriyetimizin bağımsız özgür kalmaması için yine planlar yapıyor, operasyonlar düzenliyor. 15 Temmuz gecesini biz yaşadık. Bu kuşak bizzat alçakça F16'larla Türkiye üzerinde yapılan bir operasyona şahit oldu. Bu operasyonun arkasında birinci dereceden örgüt olarak FETÖ örgütü duruyor ve şimdi de 2023 yılında bizim 2023 kuşağı dediğimiz gençleri, Z kuşağını zehirlemek için kumpaslar ve operasyonlar düzenliyor. Bunu fark etmek için çok basit bir adım atmak gerekiyor. Google'a 2023 kuşağı diye bitişik yazdığınız zaman bizim milli sivil gençlerimizle ilgili çalışmalar çıkıyor. Ama boşluk bırakarak yazdığında, 2023 yılında Erdoğan'ı devirecek ve Erdoğan sonrası Türkiye'yi yine bağımlı edilgen ileri bir karakol yapmak isteyen Amerikan uşağı FETÖ'nün Z raporu altında hain planlar yapan portallar çıkıyor. Bu tehlikeye işaret etmek için biz de gençlerimize diyoruz ki, 2023 yılında bağımsız, güçlü ve özgür bir Türkiye'ye sahip çıkın. Cumhuriyetimizin kuruluş felsefesine, başta Atatürk'ün liderliğinde bütün kahramanlık hikayelerine sahip olun. ve bugün de bilin ki bağımsız, güçlü ve özgür bir Türkiye için siz bizim en çek güveneceğimiz kuşaksınız" dedi.

2023 kuşağı hareketi ismiyle İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yılında bir milli hareket başlattıklarını ve bütün 2023 kuşağı gençlerine "İstiklal'in 100'ü sensin" diye hitap ettiklerini belirten Servet Hocaoğulları, "2023 kuşağı hareketi olarak bütün illeri geziyoruz, İstiklal yoksa Cumhuriyet yoktur diyoruz. 2022 yılında biz arzu ederiz ki cumhuriyet yılı ilan edilsin ve istiklalin yüzü sensin cümlesini duyalım. Birlik içinde, dirlik içinde, tek vatan, tek bayrak, tek millet ve tek devlet olarak bir sonraki yüzyıla seslenelim. Bunu da 2023 yılı kuşağı dediğimiz, o yıldaki 12 ile 35 yaş arasındaki gençlere cumhuriyetimizi emanet edelim istiyoruz" dedi.

Tüm gençlerin modern zamanı kasıp kavuran dijital dünya rüzgarı ile yönlendirildiğini belirten Servet Hocaoğulları, "Biliyoruz ki dijital dünya özellikle sosyal medya ve interaktif ortamda gençlerimiz kendi ülkelerine ve medeniyetlerine yabancılaştırıyor. Küresel güçler dijital portalları birer oparasyonel portal olarak kullanıyor. Gençlerimiz kendi şehrinin valisine, kendi polisine, kendi hükumetine, kendi bayrağına, kendi toprak bütünlüğüne yabancılaştırılıyor. Endüstriyel olarak üreten, proje üreten daha etkin bir genç yerine, kısa yoldan zengin olmayı düşleyen, batı dünyasının herhangi bir ülkesinde yaşamayı kendi ülkesinde yaşamaya tercih eden bu anlamda zihinsel bir transformasyona tabi tutulduğunu görüyoruz" dedi.

(İHA)

Yazar Hocaoğulları, FETÖ'nün 2023 oyunlarına karşı 2023 hareketi başlattı
Yazar Hocaoğulları, FETÖ'nün 2023 oyunlarına karşı 2023 hareketi başlattı
Yazar Hocaoğulları, FETÖ'nün 2023 oyunlarına karşı 2023 hareketi başlattı

Fetullahçı Terör Örgütü, Cumhuriyet, Türkiye, Milli, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Yazar Hocaoğulları, FETÖ'nün 2023 oyunlarına karşı '2023 hareketi' başlattı - Son Dakika


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