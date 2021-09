Yazar Iliyan Kuzmanov yeni kitabını anlattı - Son Dakika

Yazar Iliyan Kuzmanov'un yeni kitabı 'If You Meet The Buddha Kill Him!' raflardaki yerini aldı. Kitabın motivasyona ve keşfetmeye ihtiyaç duyan insanlar için kılavuz niteliği taşıdığını söyleyen Kuzmanov, "Kitabım, ne yaparsanız yapın sadece hayattan ve ilişkilerden nasıl zevk alacağınızı anlatıyor" dedi.

Yazar Iliyan Kuzmanov'un, keşfetmeyi seven ve motivasyona ihtiyaç duyan insanlara odaklanan kitabı Temmuz 2021 tarihinde yayımlanmıştı. İstanbul'da 30 Ağustos'ta düzenlenen imza gününde kitapseverlerle buluşan kitap, seyahat etmeyi seven ve hayattan zevk alan insanları hedefliyor.

'MOTİVASYONA YÖNELİK BİR KİTAP'

Kitabı ile ilgili bilgi veren Kuzmanov, yazmanın ve sanatın bir tutku olduğunu belirterek, "Yazmak aynı zamanda kolay ifade etmek ile ilgili bir olgudur. İnsanlar başarısızlık korkusu olmadan keşfetmeyi öğrenmeli. Kişisel ilişkilerinde de bu böyledir. Kitabım, ne yaparsanız yapın sadece hayattan ve ilişkilerden nasıl zevk alacağınızı anlatıyor. Aynı zamanda işten nasıl zevk alacağınız ile ilgili motivasyonel bir kitaptır. Daha iyi bir müşteri ilişkileri için küçük bir kılavuz niteliği taşıyor" ifadelerini kullandı.

"YAZMAK, GÖRÜNMEZ İNSANLARI GÖRÜNÜR KILMA YOLUM"

Yazar Iliyan Kuzmanov, yazarlık serüveni hakkında da şu bilgileri paylaştı;

"Bir avukat olarak, benim için yazmak, gazetecilik, kulağa genellikle savunuculuk haberciliği gibi geliyor. Yazmak benim sesimi yükseltme, sorunları vurgulama, görünmez insanları görünür kılma yolum. Gazeteciliğin temel amacı, belki de sesi olmayan insanların sesini yükseltmektir ve bu yüzden, gazeteciliğin başlı başına bir aktivizm biçimi olduğunu düşünüyorum. Toplumu rahatsız eden sorun ve bu gerçekleri sunan ve gerçek değişimin gerçekleşmesine izin veren mazlumların sesini yükselten gazetecilerdir."