Yazar İlknur Özdemir, "Hayatımız Kitap" programına konuk oldu Açıklaması - Son Dakika

Yazar İlknur Özdemir, "Hayatımız Kitap" programına konuk oldu Açıklaması

11.12.2020 11:19
Yazar İlknur Özdemir,

Yayıncı, çevirmen ve yazar İlknur Özdemir, Türkiye Yayıncılar Birliğinin kitaba ve yayıncılığa odaklanan çevrim içi programı "Hayatımız Kitap" programına konuk oldu.

Yayıncı, çevirmen ve yazar İlknur Özdemir, Türkiye Yayıncılar Birliğinin kitaba ve yayıncılığa odaklanan çevrim içi programı "Hayatımız Kitap" programına konuk oldu.

Şair Metin Celal'in hazırlayıp sunduğu program, yeni tip koronavirüs sebebiyle Türkiye Yayıncılar Birliğinin YouTube kanalından edebiyatseverlerle buluştu.

Programda yazarlık serüveninde kitaba olan bağımlılığını anlatan Özdemir, 30 yıllık yayıncılık macerasına da ilk okulda gazete çıkararak başladığını söyledi.

Özdemir, yayıncılığı çok sevdiğini, hatta birçok kitabın kapağını da kendisinin tasarladığını belirterek, "Yayıncılığın her aşamasını seviyorum. Hiçbir kısmından yüksünmüyorum. Erdal Öz, benim bu alandaki ustam. Her şeyi ondan öğrendim, her konuda bana yardımcı oldu. Bütün yazarları tanıdım Yaşar Kemal'den tutun, Tomris Uyar'a kadar. Erdal Öz ile çalıştığım dönemde Can Yayınlarına oldukça isim katıldı. Bereketli bir dönem, güzel yıllardı." dedi.

Bir dönem Yapı Kredi Yayınlarında danışman, çevirmen ve yayın yönetmeni olarak, bir süre de Turkuaz Yayın'da çalışan İlknur Özdemir, daha sonra Kırmızı Kedi'de 7 yıl görev yaptığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Sia Yayınevini sıfırdan kurduk. Sağlık sorunlarım sebebiyle geçirdiğim ameliyatlardan sonra bir süre evdeydim ve sadece çevirilerle ilgileniyordum. Bu sürede Turkuaz ve Kırmızı Kedi'de beraber çalıştığım Salih Yavuz'la birlikte Sia'yı başlattık. Şu anda 8 kişiyiz. 6 arkadaşımız eskiden Kırmızı Kedi yayınlarında çalışan arkadaşlar. Birbirimizi tanıyoruz. Geçen yıl ağustos ayında yayınevini kurduk ve ekim ayında ilk kitaplarımızı çıkarmaya başladık. Bu yıl sonuna kadar da 88 kitap çıkardık."

Özdemir, Sia Yayınevini kurarken isim konusunda oldukça zorlandıklarını aktararak, "Sia'nın bir kelime anlamı var. Eski Osmanlıcada bolluk, bereket, zenginlik, genişlik anlamına gelen bir kelime." ifadesini kullandı.

Sia Yayınevinde kendi çizgilerinde kitap çıkarma düşüncesiyle yola çıktıklarına işaret eden Özdemir, şunları kaydetti:

"Eski tanıdığımız insanlardan da yayınevine gelenler oldu. Hiç tanımadıklarımız da oldu ve yayınevinde kendiliğinden bir çizgi oluştu. Benim çizgim Can Yayınlarından beri hep aynı. Edebiyat konusunda da ne tür kitap yaptıklarım belli. Yine aynı çizgide devam ediyoruz. Tabii burada çocuk kitapları da var. Çocuk kitapları, yayın kataloğumuzun yüzde 35'ini kaplıyor. 88 kitabın 33 tanesi şu anda çocuk, gerisi yetişkin kitabı. Ne yazık ki pandemi dolayısıyla okulların kapanmasıyla bir talihsizlik yaşadık. Çünkü çocuk kitaplarımızla büyük ölçüde okullarda faaliyet gösteriyorduk. Yetişkin kitaplarımız açısından da talihsizlik bu dönem bu fuarların, imza günlerinin yapılamaması oldu."

İlknur Özdemir, yayınevi bünyesinde çeviri kitapların yanı sıra Türk edebiyatından da Hüsnü Arkan başta olmak üzere Hakan Yaman, Mahmut Şenol ve Levent Mete gibi isimlerin eserlerini okurlarla buluşturacakları bilgisini vererek, "Şiir kitaplarına da şubat ayından itibaren yayınevinde yer vereceğiz. Çocuk kitaplarına da devam ediyoruz. Bu alanı bir şekilde eksik bırakmak istemiyoruz. Ben şahsen çocuklara çok önem veriyorum. Çocukları küçük yaştan doğru geliştirebilirsek kitaplar açısından ileride de iyi bir okur olurlar." değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz Özdil ve Zeynep Oral'ın yeni kitaplarını da kendilerinin çıkardığını söyleyen Özdemir, Virginia Woolf'un da 4 çeviri eserini yakın zamanda okurların beğenisine sunacaklarını belirtti.

Yaklaşık 30 yıllık yayıncılık hayatı boyunca 140'ın üzerinde çeviriye imza atan Özdemir, genç çevirmenlere şu önerilerde bulundu:

"Bir kere iyi çevirmenlerin çevirilerini okumalarını öneriyorum. İnsan aslında en iyi çevirmenliği kendi hatalarından öğrenir. İyi bir çevirmenin kitabını alın ve siz ona bakmadan kendi çevirinizi yapın. Daha sonra da iki çeviriyi karşılaştırın. Nerelerde hata yaptığınızı gördüğünüz zaman, siz kendinizi o yönde düzeltmiş olacaksınız. Bir de Erdal Öz'ün ilk çeviriye başladığımda bana söylediği bir şey vardı, 'eğer bir cümleyi, paragrafı çevirmekte zorlanırsan ben bunu Türkçe düşünseydim nasıl söylerdim diye yola çık' demişti. Bu cümlenin bana çok yararı olmuştu gerçekten."

İlknur Özdemir, Türkiye, Çocuk, Kitap, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yazar İlknur Özdemir, 'Hayatımız Kitap' programına konuk oldu Açıklaması - Son Dakika


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