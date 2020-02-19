Yazar Kapaklıkaya'yı vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yazar Kapaklıkaya'yı vatandaşlarla buluştu - Son Dakika

Yazar Kapaklıkaya'yı vatandaşlarla buluştu

15 dakika önce

Van Büyükşehir Belediyesi, ünlü eğitimci ve yazar Alişan Kapaklıkaya'yı öğrenci ve velilerle buluşturdu.

Yazar Kapaklıkaya'yı vatandaşlarla buluştu, System.String[]

Van Büyükşehir Belediyesi, ünlü eğitimci ve yazar Alişan Kapaklıkaya'yı öğrenci ve velilerle buluşturdu.


Eğitimci, Yazar ve Kişisel Gelişim Uzmanı Alişan Kapaklıkaya, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca organize edilen bir program çerçevesinde Van'a geldi. Hacıbekir Mahallesi'nde bulunan kültür merkezi konferans salonunda düzenlenen 'Motivasyon ve Özgüven Duygusunun Pekiştirilmesi' kişisel gelişim konferansında öğrenci ve velilerle bir araya gelen Kapaklıkaya, salondakilere kişisel gelişim konularında önemli bilgiler verdi. Gençlere özgüvenin önemine değinen Kapaklıkaya, 'Hayal kurmanın' her şeyin başı olduğunu ifade etti.


Yaklaşık 2 saat süren programın ardından Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez, Kapaklıkaya'ya kadın ve aile merkezi kursiyerleri tarafından yapılan ebru tablosunu hediye etti.


Programa, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez'in yanı sıra Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Nuri Bekiroğlu da katıldı. - VAN

Alişan, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 04:53 Kaynak: İHA
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