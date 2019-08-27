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Yazar kasa hırsızlığı güvenlik kamerasında

1 saat önce

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bir iş yerindeki yazar kasa ile parkta bulunan oyun aletlerinin içindeki paraları çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yazar kasa hırsızlığı güvenlik kamerasında, System.String[]

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bir iş yerindeki yazar kasa ile parkta bulunan oyun aletlerinin içindeki paraları çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Camicedit Mahallesi Vatan Caddesi'nde Bilal Işık'a ait simit fırınına gece geç saatlerde giren şüpheli, yazar kasayı çaldı.

Aynı saatlerde Kıbrıs Caddesi'ndeki Özgürlük Parkı'nda bulunan oyun aletlerinin kasalarını kıran 3 zanlı, içindeki paraları çalarak olay yerinden uzaklaştı.

İşletme sahiplerinin ihbarları üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Yazar kasa ile paraların çalınması sırasında güvenlik kameralarınca görüntülenen 4 şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

Özgürlük Parkı, Çanakkale, Bayramiç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 12:14 Kaynak: AA
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