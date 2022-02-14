Üye Girişi
Yazar kasa servislerinde "KDV indirimi" yoğunluğu oluştu - Son Dakika

Yazar kasa servislerinde "KDV indirimi" yoğunluğu oluştu

14.02.2022 13:37
Yazar kasa servislerinde "KDV indirimi" yoğunluğu oluştu

Gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesine yönelik düzenlemenin ardından Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da esnaflar yazar kasalarını ayarlatmak amacıyla yetkili bayiliklerde yoğunluğa neden oldu.

Gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesine yönelik düzenlemenin ardından Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da esnaflar yazar kasalarını ayarlatmak amacıyla yetkili bayiliklerde yoğunluğa neden oldu.

Esnaflar yazar kasalarını ayarlatmak amacıyla sabah saatlerinden itibaren yetkili bayilere gitti.

Yazar kasa tamircilerinde öğlene doğru yoğunluk arttı.

Yazar kasa servisi İbrahim Akar, AA muhabirine sabahtan bu yana 40'ın üstünde yazar kasa ayarı yaptıklarını söyledi.

Yazar kasalarda KDV'Yİ yüzde 8'den yüzde 1'e düşürdüklerini ifade eden Akar, "Cumhurbaşkanımızın KDV indirimi açıklamalarının ardından esnafımızda bu durumu olumlu karşıladı. Sabahtan bu yana kasa ayarı yapmak için yoğunluk oluştu. Müşterilerimizin bazıları kasalarını getiriyor bazıları da randevu alarak gidip yapıyoruz." dedi.

Akar, yoğunluğun iki gün daha sürmesini beklediklerini ifade etti.

Esnaflardan İbrahim Kul ise KDV indirimi olumlu karşıladıklarını belirterek, yazar kasasını ayarlatmak için beklediğini kaydetti.

Edirne ve Tekirdağ'da da yoğunluk sürüyor.

-Esnaf ve odalar bilgilendirildi

Edirne'de süt ve süt ürünleri satan firma yetkilisi Ercan Tam da, yapılan KDV indirimini ürün fiyatlarına bugünden itibaren yansıttıklarını söyledi.

Hafta sonu Edirne Ticaret Müdürlüğü tarafından odalara gönderilen yazıyla tüm esnafların KDV oranlarındaki indirimine ilişkin bilgilendirildiğini anlatan Tam, bugün tüm gıda fiyatlarındaki etiketlerin tamamının değişeceğini aktardı.

Yapılan indirimin satışlara da hareketlilik getireceğini anlatan Tam, "Bizlerde ürünlerimize KDV indirimini yansıttık. Tüm ürünlerde fiyatlarda yüzde 7 oranında indirim yaptık. Etiketlerimizi değiştirdik." dedi.

YORUMLAR
500

Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yazar kasa servislerinde 'KDV indirimi' yoğunluğu oluştu - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
13:42 Eski eşine "iyi ki seni boşamışım" çelengi gönderdi! Eski eş: Öldüm sandım!
13:28 Koronavirüs testi ikinci kez pozitif çıkmıştı! Emine Erdoğan: En hafif seyriyle geçiriyorum
13:21 Galatasaray'da Torrent'e de yol görünüyor! Gomis, yeni hoca adayı Buruk'u takip etmeye başladı bile
13:21 Yayında ses operatörüne tokat atmıştı! Muharrem Sarıkaya köşesine geri döndü
13:13 Beklenen indirim hayal kırıklığı yarattı: 240'lik alışveriş 14 TL ucuzladı!
13:11 Kılıçdaroğlu'na "faturanı ben ödeyeceğim" dedi, sosyal medya kullanıcıları atağa geçti: Benim faturamı da öde!
12:45 Milyoner'de yarışmacı ilk soruda elendi! Herkes doğru cevabı biliyordu
12:43 Son dakika: OGS kaldırıldı, ücretler HGS üzerinden tahsil edilecek
12:42 Arabasında para karşılığı birlikte olduğu kızı öldürdü! Tam 2 yıl sonra karısına anlattı, şimdi demir parmaklıklar arkasında
12:29 Ekonomik krizde aşk böyle olur: Benzin 15,20 olunca paketleyip sevgilisine hediye etti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 13:52:34. #1.13#
SON DAKİKA: Yazar kasa servislerinde "KDV indirimi" yoğunluğu oluştu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement