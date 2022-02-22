Yazar Kılıçarslan genç meslektaşlarıyla buluştu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, iki ayda bir yapılan ve geleneksel hale gelen Edebiyat Serüveni Söyleşilerinde ülkemizin seçkin, sanat ve kültür insanlarını şubat ayında da öğrencilerle buluşturuyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan Gençlik Araştırmaları Birimi birçok alanda gençlik çalışmaları düzenleyerek farklı disiplinlerde ilgisi olan yetenekli lise öğrencilerini tespit edip, bu alanda donanımlarını artıran başarılı çalışmalara imza atıyor. Bu kapsamda birçok alanda sürekliliği olacak çalışmalar "Serüven" başlığında toplanarak farklı alanlarda etkinlikler düzenleniyor.

SÖYLEŞİ VE KİTAP TAHLİLİ

Edebiyat Serüveninin ikinci programı şair, senaryo yazarı, televizyon programı sunucusu, köşe yazarlığı gibi birçok alanda yetkin olan İsmail Kılıçarslan'ın katılımlarıyla Karamürsel Ereğli Çıpalı Konak Millet Kıraathanesi'nde gerçekleşti. Programda alanında yetenekli okuma ve yazmayı seven 30 lise öğrencisi program öncesinden şair-yazar İsmail Kılıçarslan'ın "Başka Masallar" kitabını okuyup, programda yazar ile söyleşi ve kitap tahlili çalışması yaptı. Şair-yazar İsmail Kılıçlarslan, kısa öykünün ne olduğunu, yazarlığın kendisi için ne ifade ettiğini, değişen dünyayı, kültürel meselesini ve daha birçok konuyla alakalı düşüncelerini genç yazarlarla paylaştı.

GENÇ MESLEKTAŞLARINA TAVSİYELER

Genç meslektaşlarına tavsiyelerde bulunan yazar Kılıçarslan, "Sizin özgüveniniz çok yüksek olmalı. Ülkenin geleceğinde söz sahibi olmak istiyorsanız kendinizi her alanda geliştirin. Kitapta geçen hikâyeler radyoda seslendirdiğim hikâyelerin toparlanması sonucu ortaya çıktı. Yazarlıkta iddialı olmak için yazdıklarımızı sağlam bir kurgu ve güzel bir dille ifade etmeliyiz. Başka Masallar kitabında her hikâyenin sonundaki sözler, hikâyenin özeti niteliğinde'' diye konuştu.

ÖZELLİKLE İNSANIN KENDİSİNİ ANLAMASI

Programa katılan öğrenciler Kılıçarslan'ın "Başka Masallar" kitabı hakkındaki düşüncelerini, dikkat çeken noktaları ve merak ettiği ayrıntıları yazarla paylaşma imkanı bulurken, interaktif olarak da kitabın tahlilinde bulundu. Yazar Kılıçarslan'ın özellikle insanın kendisini anlaması gerektiğini; ülkesinin, şehrinin, evinin sınırlarını çizmek yerine önce kendi sınırlarını çizmesi gerektiğini vurguladığı bu eserinde pek çoğumuzun bildiği, duyduğu hikâyeleri kendine özgü üslubuyla masal-öykü tekniğini kullanarak aktardığı ifade edildi. Buluşmaya katılan genç yazar adayları, ''Biz okurken aldığımız keyfi, çay ve sohbet eşliğinde ikiye katladık, herkese de tavsiye ediyoruz'' önerisinde bulundu.

GENÇ YETENEKLER KEŞFEDİLECEK

Öğrencilerin Edebiyat Serüveni burada son bulmayacak, Büyükşehir tarafından birçok farklı alanda programlar düzenlenmeye devam edilecek. Bu çalışmalar sayesinde farklı alanlara ilgisi olan genç yetenekler keşfedilip bu program bünyesine dahil edilerek yeteneklerini pekiştirecekleri, donanımlarını arttıracakları ve alanlarında uzman kişilerle bir araya gelerek farklı deneyimler kazanmaları için zemin hazırlanacak.