Yazar Kurtulmuş 'Edebiyat ve Hayat' konulu söyleşiye katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yazar Kurtulmuş 'Edebiyat ve Hayat' konulu söyleşiye katıldı - Son Dakika

Yazar Kurtulmuş 'Edebiyat ve Hayat' konulu söyleşiye katıldı

7 saat önce

Adapazarı Belediyesi tarafından düzenlenen "Edebiyat ve Hayat" konulu söyleşiye konuşmacı olarak katılan Yazar Şakir Kurtulmuş gençlerin internetle birlikte günümüzde yaşadığı ilginç hayat karelerine dikkat çekti.

Yazar Kurtulmuş 'Edebiyat ve Hayat' konulu söyleşiye katıldı, System.String[]

Adapazarı Belediyesi tarafından düzenlenen "Edebiyat ve Hayat" konulu söyleşiye konuşmacı olarak katılan Yazar Şakir Kurtulmuş gençlerin internetle birlikte günümüzde yaşadığı ilginç hayat karelerine dikkat çekti.


Adapazarı Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında Vali Mustafa Büyük Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen "Edebiyat ve Hayat" söyleşisine konuşmacı olarak katılan Yazar ve Şair Şakir Kurtulmuş, kitabın boş zamanlarda okunan bir eylem olmaması gerektiğini belirterek, kitap okumaya mutlaka zaman ayrılması ve okunanlara özen gösterilmesini söyledi.


Adapazarı Belediyesi tarafından düzenlenen "Edebiyat ve Hayat" konulu söyleşiye konuşmacı olarak katılan Yazar Şakir Kurtulmuş, gençlerin internetle birlikte günümüzde yaşadığı ilginç hayat karelerine dikkat çekerek, "Genç kardeşlerimizin bizim zamanımızdaki gibi kitap bulamama diye bir derdi artık yok. Biz kültürümüzü arttıracak kitap bulamıyorduk. Bulduğum her kitabı okuyordum. Sonra edebiyatla ilgilenmeye başladım. Mavera Dergisi ile tanıştım. 7 güzel adamın çıkardığı dergidir Mavera Dergisi. Devamlı onu okumaya başladım. Doğu ve Batı Klasiklerini okuyorduk. Kitap boş vakitlerde okunan bir eylem olmamalı. Kendinizi geliştirmeniz ve yenilemeniz için mutlaka okumalısınız. Kitap okumaya vaktinizi ayırın. Değerlerimizin kıymetini bilmek, okuyup araştırmak gerekiyor. Çok okumalıyız. Sizi ayakta tutacak olan okuduğunuz kitaplardır" diyerek internette kitap okuma platformları ile güncel meseleler hakkındaki öğütlerini öğrencilerle paylaştı.


Yazar Şakir Kurtulmuş'un söyleşisini Adapazarı Belediyesi Başkanvekili Yavuz Meşe, Başkan Yardımcısı Hilmi Kızılcık, belediye meclis üyeleri, Vali Mustafa Büyük Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Yakup Kalaycı,okul öğretmenleri ve öğrencileri takip etti. Kurtulmuş'a bu anlamlı söyleşi için teşekkür eden Adapazarı Belediyesi Başkanvekili Yavuz Meşe, Kurtulmuş'a günün anısına hediye takdim etti. - SAKARYA

Mustafa Büyük, Adapazarı, Edebiyat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 12:07 Kaynak: İHA
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