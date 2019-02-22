Son Dakika Haberleri: Yazar Latife Tekin Eskişehirliler ile Buluştu

Yazar Latife Tekin Eskişehirliler ile Buluştu

21 dakika önce

Tepebaşı Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Kent & Kültür Söyleşileri kapsamında Yazar Latife Tekin Eskişehirliler ile buluştu.

Yazar Latife Tekin Eskişehirliler ile Buluştu, System.String[]
Tepebaşı Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Kent & Kültür Söyleşileri kapsamında Yazar Latife Tekin Eskişehirliler ile buluştu.

Tepebaşı Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Kent & Kültür Söyleşileri devam ediyor. Düzenlenen etkinliğin son konuğu Yazar Latife Tekin oldu. Şair Haydar Ergülen'in koordinatörlüğünde, Tepebaşı Belediyesi Özdilek Kültür Merkezi'nde bulunan Oktay Ekinci Sahnesi'nde gerçekleşen etkinliğe edebiyatseverler yoğun ilgi gösterdi. Latife Tekin'le 2 Roman Birden isimli söyleşide Ergülen ve Tekin, edebiyat üzerine sohbet etti. Tekin söyleşide, ilk kitabını yazdığı günlerden günümüze kadar yaşadığı edebiyat yolculuğu hakkında açıklamalarda bulundu. Katılımcılardan gelen soruları da yanıtlayan Tekin bir soruya, "Ne yazdığımı, kitap bitene kadar bilmiyorum. Aldığım notlar çok kıymetli oluyor. Yazarken nasıl yaptığımı bilmiyorum ama öğrendiğim bir şey var; kendimi nesneleştiriyorum ve yazılmak istenen şey için aracılık ediyorum. Başlangıçta, gençken kendim yazıyorum sanıyordum. Sonra yazdığım şeyden, nasıl yazacağımı öğreniyorum. Tam kitabı yazıp bitirdiğimde, o kitabı yazacak bilgiye ulaşıyorum" diye cevap verdi.

Söyleşi sonunda Latife Tekin, okuyucuları için kitaplarını imzaladı. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 03:27 Kaynak: İHA

Yaşam
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