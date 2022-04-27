Yazar Mehmet Serhan Tayşi kabri başında anıldı - Son Dakika
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Yazar Mehmet Serhan Tayşi kabri başında anıldı

27.04.2022 11:47
Yazar Mehmet Serhan Tayşi kabri başında anıldı

Eski Millet Yazma Eser Kütüphanesi Müdürü ve Yazar Mehmet Serhan Tayşi, vefatının 7. yılında kabri başında anıldı.

Eski Millet Yazma Eser Kütüphanesi Müdürü ve Yazar Mehmet Serhan Tayşi, vefatının 7. yılında kabri başında anıldı.

Topkapı Maltepe Mezarlığı'nda gerçekleştirilen anmaya Tayşi'nin öğrencileri, bazı kütüphanelerin görevlileri ve sevenleri katıldı.

Anma töreninde Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dualar okundu.

Kütüphanecilik, kütüphaneler, kitaplar, kültür ve tarih konulu makaleler kaleme alan, çok sayıda klasik Osmanlı eserini bugünün Türkçesine kazandıran Mehmet Serhan Tayşi, 27 Nisan 2015'te hayatını kaybetmişti.

YORUMLAR
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Maltepe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yazar Mehmet Serhan Tayşi kabri başında anıldı - Son Dakika


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