Yazar Menakay'dan Büyükşehir'e Ziyaret

Menakay, Ustamehmetoğlu'na romanı ve çalışmaları hakkında bilgi verirken, Ustamehmetoğlu da çalışmalarında başarılar diledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Gördesli Makbule ve Demirci Akıncıları romanının yazarı Serra Menakay, Demirci Akıncıları Derneği Başkanı Hüseyin Kıncı, Kuva-yı Milliye Kahramanlarından Parti Pehlivan'ın torunu Mehmet Baskak'ı makamında konuk etti. Yazar Serra Menekay, 10'uncu kitabı olan, Gördesli Makbule ve Demirci Akıncıları romanı hakkında bilgi verirken, roman içerisinde, Makbule ile birlikte, kurtuluş mücadelemizde önemli bir yer edinmiş Demirci Akıncıları gibi birçok kahramana yer verildiğini belirtti. Ustamehmetoğlu da tarihi şanlı destanlarla dolu Türk milletinin içerisinden çıkan bu kahramanların böyle eserlerle de geleceğe aktarılacağını belirterek, yazar Serra Menakay'a başarılar diledi.