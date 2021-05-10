Yazar Mengüç, mutluluğun formülünü anlattı - Son Dakika

Yazar Mengüç, mutluluğun formülünü anlattı

10.05.2021 12:43
Yazar Mengüç, mutluluğun formülünü anlattı, System.String[]

Neyzen-yazar Hakan Mengüç, katıldığı Ramazan programında üflediği neyle ve sohbetiyle hayran bıraktı.

Neyzen-yazar Hakan Mengüç, katıldığı Ramazan programında üflediği neyle ve sohbetiyle hayran bıraktı. Mengüç, "Mutluluğun formülü nedir?" sorusuna ise "Her gün kendini geliştirmek ve başkalarına faydalı olmaktır" diyerek cevap verdi.

Bağcılar Belediyesi'nin online olarak gerçekleşen "Ramazan Bağcılar'da farklı yaşanır" etkinliğinin son konuğu özellikle gençler tarafından çok sevilen yazar - neyzen Hakan Mengüç oldu. İnternet üzerinden yoğun ilgi gören programda Mengüç, sohbetiyle dinleyenlerin dikkatini çekti. Dostluk konusuna değinen Mengüç, "Kusur bulanların yanında huzur bulamazsınız. Gerçek dost kusur arayan değil huzur verendir. Dostun en önemli belirtilerden biri bizi tüm kusurlarımıza rağmen sevmesi. Çünkü hiç kimse mükemmel değildir ve mükemmel olmasını da bekleyemeyiz" dedi.

"Mutlu olduğunda zengin oluyorsun"

Gerçek zenginlik üzerine, "Gerçek zenginlik seni seven insanların ve senin sevdiğin insanların olmasıdır. Her ne kadar reklamlar bize mutluluğun zenginlikte olduğunu söylese de aslında sen mutlu olduğunda zengin oluyorsun" açıklamasını yapan Mengüç, "Mutluluğun formülü nedir?" sorusuna da şu cevabı verdi: "Peygamber Efendimizin buyurduğu gibi 'İki günü aynı olan ziyandadır.' İnsanı mutlu eden şeyler, yardım etmek, katkıda bulunmaktır. Yani her gün kendini geliştirmek ve başkalarına faydalı olmaktır"

Mengüç, konuşma aralarında sunduğu ney dinletisiyle de gönüllere dokundu. Mengüç'ü sosyal medya üzerinden izleyenler, çok sayıda beğeni ve yorumda bulundu. - İSTANBUL

Yazar Mengüç, mutluluğun formülünü anlattı
Yazar Mengüç, mutluluğun formülünü anlattı
Yazar Mengüç, mutluluğun formülünü anlattı
Yazar Mengüç, mutluluğun formülünü anlattı
Yazar Mengüç, mutluluğun formülünü anlattı

Bağcılar Belediyesi, DOST Partisi, Hakan Mengüç, Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yazar Mengüç, mutluluğun formülünü anlattı - Son Dakika


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