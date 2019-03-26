Son Dakika Haberleri: Yazar Metin Mercimek Rektörümüz Karacoşkun'u Ziyaret Etti

Yazar Metin Mercimek Rektörümüz Karacoşkun'u Ziyaret Etti

44 dakika önce

Kilisli araştırmacı ve Kent Gazetesi yazarı Metin Mercimek, Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u ziyaret etti.

Yazar Metin Mercimek Rektörümüz Karacoşkun'u Ziyaret Etti, System.String[]
Kilisli araştırmacı ve Kent Gazetesi yazarı Metin Mercimek, Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u ziyaret etti.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nin yaptığı güzel çalışmaları ve etkinlikleri yakından takip ettiğini söyleyen Mercimek, üniversitenin gelişiminde ve fark yaratmasında emeği geçen herkesi Rektör Karacoşkun'un şahsında kutladığını ifade etti. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 04:06 Kaynak: İHA

Rektör, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Kilis, Mustafa Doğan, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



2013 Yılında Aldığı Lüks Otomobil Arızalı Çıktı, Mahkeme 397 Bin TL'lik Bedelin Faiziyle Geri Ödenmesine Hükmetti Belediye Başkanlarının Katıldığı Programda Erdoğan Sürprizi Trans Birey, Öpücük Attığı Adam Tarafından Darp Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.3.2019 16:50:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yazar Metin Mercimek Rektörümüz Karacoşkun'u Ziyaret Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]