Son Dakika Haberleri: Yazar Milan Kundera'ya Çekya vatandaşlığı 40 yıl sonra iade edildi
Son Dakika Kültür Sanat Yazar Milan Kundera'ya Çekya vatandaşlığı 40 yıl sonra iade edildi - Son Dakika

Yazar Milan Kundera'ya Çekya vatandaşlığı 40 yıl sonra iade edildi

6 saat önce

Dünyaca ünlü Çek asıllı Fransız yazar Milan Kundera'ya 40 yıl sonra vatandaşlığı geri verildi.

Yazar Milan Kundera'ya Çekya vatandaşlığı 40 yıl sonra iade edildi, System.String[]

Dünyaca ünlü Çek asıllı Fransız yazar Milan Kundera'ya 40 yıl sonra vatandaşlığı geri verildi.

Çekya'nın Paris Büyükelçisi Petr Drulak, Kundera'nın vatandaşlık sertifikasının geçen hafta Paris'te kendisine takdim edildiğini belirtti.

Çekya Başbakanı Andrej Babis ile geçen yıl Paris'te yaptığı görüşmenin ardından Kundera'nın vatandaşlığını geri kazanmasının yolunun açıldığı belirtiliyor.

Komünist Çekoslovakya'dan 1975'te kaçan Kundera, yaşamını Fransa'da sürdürüyor. Yazar, "Var Olmanın Dayanılmaz Hafifliği", "Roman Sanatı", "Ahlaksızlık" gibi dünyaca ünlü eserlerini bu ülkede kaleme aldı.

Çekoslovakya hükümeti, "Gülüşün ve Unutuşun Kitabı"nın yayımlandığı 1978 yılında Kundera'yı vatandaşlıktan çıkarmıştı.

Milan Kundera, Çekoslovakya, Paris, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 04:10 Kaynak: AA
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