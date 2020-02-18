Yazar Müfid Yüksel, ifadesinin ardından serbest bırakıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yazar Müfid Yüksel, ifadesinin ardından serbest bırakıldı - Son Dakika

Yazar Müfid Yüksel, ifadesinin ardından serbest bırakıldı

7 saat önce

Ankara'da görülen dava kapsamına hakkında çıkarılan yakalama kararı nedeniyle İstanbul'da gözaltına alınan yazar Müfid Yüksel, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Yazar Müfid Yüksel, ifadesinin ardından serbest bırakıldı, System.String[]

Ankara'da görülen dava kapsamına hakkında çıkarılan yakalama kararı nedeniyle İstanbul'da gözaltına alınan yazar Müfid Yüksel, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.


Ankara 46. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen 'hakaret' davasına ilişkin yazar Müfid Yüksel, sabah saatlerinde İstanbul'daki evinden gözaltına alınarak Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirtildi. Dava kapsamında ifadesinin alınması için bir süre önce hakkında yakalama kararı çıkarılan Yüksel, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Müfid Yüksel, İstanbul, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 01:12 Kaynak: İHA
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