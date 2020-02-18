Yazar Müfid Yüksel serbest bırakıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yazar Müfid Yüksel serbest bırakıldı - Son Dakika

Yazar Müfid Yüksel serbest bırakıldı

7 saat önce

Ankara'da görülen bir "hakaret" davası kapsamında çıkarılan yakalama kararı nedeniyle gözaltına alınan yazar Müfid Yüksel, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Yazar Müfid Yüksel serbest bırakıldı, System.String[]

Ankara'da görülen bir "hakaret" davası kapsamında çıkarılan yakalama kararı nedeniyle gözaltına alınan yazar Müfid Yüksel, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Bu sabah saatlerinde İstanbul'da gözaltına alınan Müfid Yüksel, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Burada, 10 Eylül 2018'de işlenen "hakaret" suçundan Ankara 46. Asliye Ceza Mahkemesinde açılan dava kapsamında ifadesi alınan Yüksel, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Ankara 46. Asliye Ceza Mahkemesinin bir süre önce Yüksel hakkında ifadesinin alınması amacıyla yakalama kararı çıkardığı öğrenildi.

Müfid Yüksel, Ankara, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 12:48 Kaynak: AA
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