Yazar Mustafa Çiftci Yozgat'ta Öğrencilerle Söyleşi Yaptı

Müzeyyen Çok Değerli İlkokulunda söyleşi yapan Çiftci ile çocuklar keyifli dakikalar yaşadı.

Söyleşiye İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftci, öğretmenler ve veliler katıldı. Son dönemde özellikle herkesin ilgisini çeken Gönül Dağı dizisine de ilham kaynağı olan Bozkırda Altmışaltı adlı kitabı başta olmak üzere yazarın diğer eserlerini, sanat ve hayat görüşü konuşuldu. Çocukların sordukları sorularla hem neşeli hem duygulu anlar yaşandı. Yazar olmasaydınız ne olurdunuz sorusuna Çiftci itfaiyeci olurdum diye cevap verdi. Gönül Dağı dizisinin resmini çizen çocukların resimleriyle neşeli dakikalar yaşandı. Çocuklara okumaktan ve yazmaktan vazgeçmeyin, anılarınızı ölümsüz yapmanın yolu budur diye konuştu. Program çocukların daha önce almış oldukları yazarın kitaplarını imzalaması ve hatıra fotoğrafı çekiminden sonra son buldu.