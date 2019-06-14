Son Dakika Haberleri: Yazar Nihat Aytürk, Nazilli'de konferans verdi
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Yazar Nihat Aytürk, Nazilli'de konferans verdi

42 dakika önce

Nazilli Belediyesi ve Nazilli Kaymakamlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen ve Kamu Yönetimi Uzmanı Nihat Aytürk'ün konuşmacı olarak katıldığı 'protokol kuralları' konulu konferans, geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

Yazar Nihat Aytürk, Nazilli'de konferans verdi, System.String[]
Nazilli Belediyesi ve Nazilli Kaymakamlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen ve Kamu Yönetimi Uzmanı Nihat Aytürk'ün konuşmacı olarak katıldığı 'protokol kuralları' konulu konferans, geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

Nazilli Ticaret Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen programa, Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, kurum amirleri, meclis üyeleri, daire müdürleri, dernek ve STK temsilcileri katıldı.

Yaklaşık 3 saat süren konferansta Yazar Aytürk katılımcılara, kamusal yaşamda protokolün anlam ve önemi, protokolün uygulandığı alanlar ve konular, protokolde temel ilkeler ve kurallar, makam protokolü, ulusal ve kurumsal bayrak protokolü, taşıt protokolü, toplantı protokolü, resmi yazılarda protokol kuralları ve il protokolü ve ilde protokol ziyaretleri, resmi ve sosyal davranış, resmi ortamda giyim, kurumsal tören protokolü ve resmi davet ve ziyaret protokolü konularında bilgi verdi.

Program sonunda Kaymakam İbrahim Küçük, Yazar Aytürk'e teşekkür ederek çiçek takdim etti. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 11:47 Kaynak: İHA
Nazilli, Güncel
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