Kayseri Kitap Fuarı'nda okuyucularıyla 'Sosyal Hayatta Hazreti Hatice ve Kadın' konulu konferansta buluşan Yazar Nurdan Damla, "Batı klasiklerini ezbere bilip, Hazreti Hatice'nin unutulmasıdır sancımız" dedi.



Bu yıl 3.'sü düzenlenen Kayseri Kitap Fuarı'nda devam eden etkinlikler kapsamında Yazar Nurdan Damla, okuyucularıyla 'Sosyal Hayatta Hazreti Hatice ve Kadın' konulu konferansta buluştu. Nurdan Damla, farkındalığı yüksek bir nesil olduğunu ve bu durumu aşacaklarını belirtti.



Eğitimcilerin nesli ele alma konusunda üzerine büyük sorumluluklar düştüğünü söyleyen Yazar Nurdan Damla, "Bizler evleneceğimiz zaman kimlerle evlendiğimizi araştırmıyoruz ve sormuyoruz. Onları tanımamız lazım ve nesillere tanıtmamız lazım. Bu kitap fuarında çok memnun olduğum bir nokta oldu, genelde hep eğitimcilerle hasbihal ettik ve eğitimciler anne babalar gibi bütün nesli ele alan insanlar. Bizim üzerimize de çok iş düşüyor bu konuda. Gelecek nesilleri alıp da o hamuru şekillendirmemiz gerekiyor. Bu noktada bizlere katılan arkadaşlarımızdan da Allah razı olsun. Biz bazı şeyleri çok iyi biliyoruz, batı klasiklerini ezberledik neredeyse ama son peygambere gerçek bir arkadaş olmuş, Müslümanların önderliğini üstlenmiş bir hanım efendiyi Hazreti Hatice'yi ne yazık ki unuttuk. Biz onu buralara getirememenin sancısını yaşıyoruz. Biz de görüyoruz ki farkındalığı yüksek bir nesil var artık ve bunu hep birlikte aşacağız" dedi. - KAYSERİ