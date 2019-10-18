Son Dakika Haberleri: Yazar Nuri Pakdil hayatını kaybetti (2)
Son Dakika Güncel Yazar Nuri Pakdil hayatını kaybetti (2)

Yazar Nuri Pakdil hayatını kaybetti (2)

6 dakika önce

BAKAN KOCA'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJISağlık Bakanı Fahrettin Koca, yazar ve mütefekkir Nuri Pakdil'in hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Yazar Nuri Pakdil hayatını kaybetti (2), System.String[]

BAKAN KOCA'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yazar ve mütefekkir Nuri Pakdil'in hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Günümüz edebiyatının en önemli isimlerinden, mütefekkir Nuri Pakdil'i kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim. Son dakikalarında yanında olma şerefine nail olduğum fikir adamı Nuri Pakdil'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve metanet diliyorum" ifadelerini kullandı.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 02:50 Kaynak: DHA
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