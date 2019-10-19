Son Dakika Haberleri: Yazar Nuri Pakdil, son yolculuğuna uğurlanıyor
Son Dakika Genel Yazar Nuri Pakdil, son yolculuğuna uğurlanıyor

Yazar Nuri Pakdil, son yolculuğuna uğurlanıyor

41 dakika önce

Yazar Nuri Pakdil, son yolculuğuna uğurlanıyorANKARA(İHA)- Hayatını kaybeden yazar Nuri Pakdil, Hacı Bayram Veli Cami'nde son yolculuğuna uğurlanıyor.

Yazar Nuri Pakdil, son yolculuğuna uğurlanıyor

ANKARA(İHA)- Hayatını kaybeden yazar Nuri Pakdil, Hacı Bayram Veli Cami'nde son yolculuğuna uğurlanıyor.

Yazar Nuri Pakdil, son yolculuğuna uğurlanıyor

Hacı Bayram Veli, Nuri Pakdil, Genel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 05:30 Kaynak: İHA
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