Yazar Nuri Pakdil, son yolculuğuna uğurlanıyor
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Yazar Nuri Pakdil, son yolculuğuna uğurlanıyorANKARA(İHA)- Hayatını kaybeden yazar Nuri Pakdil, Hacı Bayram Veli Cami'nde son yolculuğuna uğurlanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 05:30 Kaynak: İHA
Yazar Nuri Pakdil, son yolculuğuna uğurlanıyor
ANKARA(İHA)- Hayatını kaybeden yazar Nuri Pakdil, Hacı Bayram Veli Cami'nde son yolculuğuna uğurlanıyor.
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