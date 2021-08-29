Yazar Örnek, "Efsaneler Yeniden Kanatlanır" kitabını tanıttı - Son Dakika

Muş'ta yazar Mehmet Oğuz Örnek, "Efsaneler Yeniden Kanatlanır" kitabını tanıttı.
Kentte akademik çalışmalar da yapan edebiyatçı yazar Örnek, kitabında kentin tarihi ve kültürel değerlerine yer verdi.
Örnek, İstasyon Caddesi'ndeki ofisinde düzenlediği tanıtım programında bir araya geldiği okurlarıyla sohbet edip kitap imzaladı.
Örnek, yaptığı açıklamada, kitaplardan elde ettiği gelirle ihtiyaç sahibi kız öğrencilerin eğitimine katkı sağlamayı hedeflediğini söyledi.
Geçmişte kullanılan dilsel ve kültürel öğeleri kayıt altına almak amacıyla eserler yazdığını belirten Örnek, eğitime katkı sağlamaya devam edeceğini kaydetti.
Kaynak: AA
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