Yazar Özgür Aras Tüfek, Öğrencilerle Buluştu
2 saat önce
Yazar Özgür Aras Tüfek, ilkokul ve ortaokul öğrencileriyle bir araya geldi.
Yazar Özgür Aras
Tüfek, ilkokul ve ortaokul öğrencileriyle bir araya geldi.
Yazar Tüfek, Büyükçekmece
Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından "Çocuk Kültür Evi Yazar Buluşmaları" kapsamında Enverpaşa Köşkü'nde gerçekleştirilen söyleşide öğrencilerle buluştu.
Kitaplarıyla ilgili öğrencilerle sohbet eden Tüfek, kitaplarını öğrenciler için imzaladı.
Daha sonra öğrenci ve öğretmenlerle fotoğraf çektiren Tüfek, öğrencilerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Söyleşiye, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun da katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 11:44 Kaynak: AA
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