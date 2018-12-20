Son Dakika Haberleri: Yazar Özgür Aras Tüfek, Öğrencilerle Buluştu

Yazar Özgür Aras Tüfek, Öğrencilerle Buluştu

2 saat önce

Yazar Özgür Aras Tüfek, ilkokul ve ortaokul öğrencileriyle bir araya geldi.

Yazar Özgür Aras Tüfek, Öğrencilerle Buluştu, System.String[]
Yazar Özgür Aras Tüfek, ilkokul ve ortaokul öğrencileriyle bir araya geldi.

Yazar Tüfek, Büyükçekmece Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Çocuk Kültür Evi Yazar Buluşmaları" kapsamında Enverpaşa Köşkü'nde gerçekleştirilen söyleşide öğrencilerle buluştu.

Kitaplarıyla ilgili öğrencilerle sohbet eden Tüfek, kitaplarını öğrenciler için imzaladı.

Daha sonra öğrenci ve öğretmenlerle fotoğraf çektiren Tüfek, öğrencilerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Söyleşiye, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun da katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 11:44 Kaynak: AA

Özgür Aras, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



27 Yaşındadaki Sperm Donörü, Genç Yaşında 18 Çocuk Babası Oldu Elinde İçki Şişesiyle Fotoğrafı Paylaşılan Çocuk ve Ailesi Koruma Altına Alındı

16 Yaşındaki Çocuk, Tartışma Yaşadığı Yengesine Kurşun Yağdırdı Öğrencisiyle İlişkiye Giren Öğretmenin Avukatlarından Pes Dedirten Talep
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2018 14:38:07. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yazar Özgür Aras Tüfek, Öğrencilerle Buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]