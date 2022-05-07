Yazar Pelin Çift ve Tufan Gündüz Seydişehir Kitap Günleri'nde - Son Dakika
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Yazar Pelin Çift ve Tufan Gündüz Seydişehir Kitap Günleri'nde

07.05.2022 09:46
Yazar Pelin Çift ve Tufan Gündüz Seydişehir Kitap Günleri'nde

Seydişehir Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Kitap Günleri kapsamında yazar Pelin Çift ve Tufan Gündüz, Seydişehir'de sevenleriyle buluştu.

Seydişehir Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Kitap Günleri kapsamında yazar Pelin Çift ve Tufan Gündüz, Seydişehir'de sevenleriyle buluştu.

Şaban Cengiz Kültür Merkezi'nde gerçekleşen "Aşkı En İyi Tarih Anlatır" konulu konferansta sevenleriyle buluşan Pelin Çift ve Tufan Gündüz, "Osmanlı dönemi sosyal yaşam ve Osmanlı hanedanının aile hayatı" konulu bir söyleşide bulundu.

Seydişehir'e ilk defa geldiklerini ve Seydişehirlilerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Çift ve Gündüz, yaptıkları söyleşinin ardından kitaplarını imzalayarak, dinleyicilerle fotoğraf çektirdi.

Belediye olarak Kitap Günleri etkinlikleri kapsamında Yazar Pelin Çift ve Yazar Tufan Gündüz'ü ilçede ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Tutal da, konferansa gelen tüm dinleyicilere teşekkür etti.

Program sonunda Çift ve Gündüz'e, "Vefatının 700. Yılında Seyyid Harun Veli ve Makalat-ı Seyyid Harun Veli" isimli kitap hediye edildi.

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Seydişehir Belediyesi, Tufan Gündüz, Pelin Çift, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yazar Pelin Çift ve Tufan Gündüz Seydişehir Kitap Günleri'nde - Son Dakika


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