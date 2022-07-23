Yazar Rasim Özdenören hayatını kaybetti - Son Dakika
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Yazar Rasim Özdenören hayatını kaybetti

23.07.2022 12:34
Yazar Rasim Özdenören hayatını kaybetti

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, yazar, öykücü ve düşünür Rasim Özdenören'in (82) tedavi gördüğü Ankara Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybettiğini duyurdu.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, yazar, öykücü ve düşünür Rasim Özdenören'in (82) tedavi gördüğü Ankara Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bakan Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi görmekte olan yazar, öykücü ve düşünür Rasim Özdenören aramızdan ayrıldı. Ağabeyimizi kaybettik. Üstadımızı kaybettik. O, 'Yedi Güzel Adam'ın bu hayattaki sonuncusuydu. Hepimizin başı sağ olsun. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz" dedi.

ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'daki hesabından Rasim Özdenören için başsağlığı mesajı yayımladı. Erdoğan, "Edebiyatımızın büyük ustalarından, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi, 'Gül Yetiştiren Adam' Rasim Özdenören'in vefatını teessürle öğrendim. Sayın Özdenören'e Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine ve tüm edebiyat camiasına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.


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Kaynak: DHA

Rasim Özdenören, Fahrettin Koca, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yazar Rasim Özdenören hayatını kaybetti - Son Dakika

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