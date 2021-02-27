Yazar Sabahattin Ali doğum yeri Bulgaristan'da anıldı - Son Dakika

Yazar Sabahattin Ali, 114'üncü doğum gününde doğum yeri olan Bulgaristan'ın Ardino (Eğridere) kasabasında anıldı.

Bulgaristan'da Kırcaali iline bağlı Ardino (Eğridere) kasabasında, yazar Sabahattin Ali'nin 114'üncü doğum günü nedeniyle anma töreni düzenlendi. Ünlü yazarın doğum yeri olan Ardino kasabasında düzenlenen anma töreni, 2007 yılında doğumunun 100. yılı için kasabanın merkezine dikilen heykelinin yanında gerçekleştirildi. Törene, Ardino Belediye Başkanı İzzet Şaban'ın yanı sıra halk da katıldı. Şaban, Belediye Müzesi bahçesinde bulunan Sabahattin Ali'nin büstü önüne çelenk koydu.

Belediye Başkanı Şaban törende yaptığı konuşmada, Ardino doğumlu dünyaca ünlü yazar Sabahattin Ali'nin anısına saygılarını sunmak için toplandıklarını söyledi.

(İHA)