Son Dakika Haberleri: Yazar Şair Çelik Okurlar ile Buluştu

Yazar Şair Çelik Okurlar ile Buluştu

1 saat önce

Adıyamanlı Yazar-Şair Fahrettin Çelik okurları ile buluşarak, okumanın önemi ile ilgili söyleşi gerçekleştirdi.

Yazar Şair Çelik Okurlar ile Buluştu, System.String[]
Adıyamanlı Yazar-Şair Fahrettin Çelik okurları ile buluşarak, okumanın önemi ile ilgili söyleşi gerçekleştirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleri ile Alevi Kültür Dernekleri Adıyaman Şube Başkanlığı tarafından yürütülen "Okumak Güzeldir" Projesi kapsamında, okur-yazar buluşmaları çerçevesinde bir söyleşi gerçekleştiren Çelik, kitap okumanın insanoğlunun kişisel gelişimini, fikir yapısını ve hayal dünyasını geliştirdiğini belirtti.

Adıyaman Yeni Mahalle Cemevinde düzenlenen söyleşide konuşan Yazar Çelik, bazı ülkelerin kitap okuma oranlarını vererek, gelişmişlik düzeyinin kitap okuma ile bire bir örtüştüğünü söyledi. Alevi Kültür Dernekleri Adıyaman Şube Başkanı Rıza Tanrıverdi ise yaptığı konuşmasında, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleri ile yürütülen proje kapsamında oluşturulan kitap kafenin her zaman okurlara açık olduğunu, ortamın kitap okumaya veya ders çalışmaya müsait olduğunu belirterek, özellikle gençlerin bu imkanı iyi değerlendirmelerini istedi.

Başkan Tanrıverdi, "Okumak Güzeldir Projesi kapsamında kitap okumaya uygun hale getirilen geniş salonumuz okurlarını bekliyor. Okur-yazar buluşmalarımız ise vatandaşlarımızın kitap okuma alışkanlığı kazandırmaya yönelik çalışmalarımızdandır. Davetimize iştirak eden Fahrettin Çelik'e teşekkür ediyoruz. Bu tür faaliyetlerimiz devam edecek" diye konuştu.

Gerçekleştirilen etkinliğe Alevi Kültür Dernekleri Adıyaman Şube Başkanı Rıza Tanrıverdi, STK temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 12:27 Kaynak: İHA

Adıyaman, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Binali Yıldırım'ı En Çok Etkileyen Kitap "Karanlık Çarşamba" Oldu Son Dakika! Etiyopya'da 157 Kişiyi Taşıyan Uçak Düştü: Kurtulan Yok

30 Bin Lira Devlet Desteği İle Kendi İşinin Patronu Oldu Hurda Araçtan Kardeşi İçin "Üstü Açık Römork" Yaptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.3.2019 13:58:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yazar Şair Çelik Okurlar ile Buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]