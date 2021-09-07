Yazar Şerif Benekçi vefatının 13. yılında anılıyor - Son Dakika

"Şimdi Ağlamak Vakti", "Güvercin Geçidi" ve "Bir Şafak Yürüyüşü" adlı kitapların da aralarında olduğu çok sayıda esere imza atan yazar Şerif Benekçi, vefatının 13. yılında yad ediliyor.

Mehmet Bey ile Emine Hanımın üçüncü çocuğu olan Benekçi, 1 Haziran 1952'de Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Muhipler Köyü'nde dünyaya geldi.

Benekçi, ilkokulu Muhipler Köyü'nde, ortaokulu ise parasız yatılı olarak Ankara İmam Hatip Lisesinin orta bölümünde okudu.

Türkçe öğretmeninin de teşvikiyle doğu ve batı klasiklerinden hikaye ve romanlar okumaya başlayan Benekçi'nin "Toprağın Türküsü" adlı ilk hikayesiyle "Ayrılık Öncesi Sen ve Ben" adlı şiiri 1971'de Dumlupınar gazetesinde yayımlandı.

İlk romanı 1972'de gazetede okuyucuya sunuldu

Yazarın ilk romanı "Dikenli Topraklar" ise 1972'de aynı gazetede okuyucuyla buluştu.

Şerif Benekçi, 1973'te Kütahya Lisesini bitirdikten sonra istediği fakülteye giremeyince Almanya'ya giderek iki yıl kaldı, Goethe Enstitüsünde Almanca eğitimi aldı.

Türkiye'ye döndükten sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümüne başlayan Benekçi, üniversite eğitimine Erzurum, İstanbul ve Eskişehir'de devam etti.

Yazarlığın yanı sıra tercümanlık, imam-hatiplik, memurluk gibi farklı görevlerde bulunan Benekçi, 1975-1977 arasında Devlet İstatistik Enstitüsünde tercüman ve anketör olarak çalıştıktı.

Benekçi, 1977'de Asiye Hanımla evlendi. Çiftin, Emine Edibe ve Betül adını verdiği iki çocuğu oldu.

"Yabancı Açlıklar" ile teşvik ödülü aldı

Usta yazarın "Yabancı Açlıklar" adlı otobiyografi romanı, 1977'de düzenlenen Dündar Taşer Roman Armağanı yarışmasında üçüncü teşvik ödülünü kazandı.

Türk Edebiyatı, Yağmur, Devlet ve Töre dergilerinde hikaye ve denemeleri yayımlanan Benekçi, 1985'te Charles Dickens'ın "Oliver Twist" adlı romanını Türkçeye tercüme etti.

Şerif Benekçi, Gediz'de ticaretle uğraştı, 1977-1984 arasında noterlerde yeminli mütercimlik yaptı, 1983-1985 yıllarında ise Kütahya Porselen Fabrikasında ticaret memuru olarak görev yaptı.

Bir dönem tercüman olarak da çalışan Benekçi, "Yabancı Açlıklar" kitabını 1986'da yeniden düzenleyerek, "Şimdi Ağlamak Vakti" adıyla yayımladı. Usta edebiyatçının romanları "Emin ile Selim" 1987, "Bir Şafak Yürüyüşü" 1988, "Kumsalı Olmayan Ada" 1990, "Güvercin Geçidi" ise 1991'de okuyucuyla buluştu.

Orhan Ardıçlı müstear adıyla 1994'te İmam Nablusi ve Seyyid Süleyman El-Hüseyni'nin eserlerini derleyen Benekçi, "Büyük Rüya Tabirleri Ansiklopedisi", "Türkçe Sözlük ve İmla Kılavuzu", "Atasözleri Sözlüğü ve Deyimler Sözlüğü" çalışmalarıma da imza attı.

Romanlarında sade, akıcı bir dil ve üslup kullandı

Başarılı yazar, romanlarını toplumun her kesiminin anlayacağı sade, akıcı bir dil ve üslupla kaleme aldı.

Gediz'e bağlı Dereköy'de başladığı imam-hatiplik vazifesini İstanbul'da da sürdüren Benekçi, Sefaköy Fatih Camii, Beyazıt Saraç İshak Camii ve Yeşilköy Hacı Mevlüt Nalbant camilerinde 1999'a kadar görev yaptı.

Gediz'e taşınarak, Gediz Meslek Yüksekokulu Sekreterliği ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Şube Müdürlüğü görevlerinde de bulunan Benekçi, 2005'te emekli oldu.

Usta kalem, eserlerinde Müslümanların yozlaşmasının yanı sıra din adamlarının halka yönelik eleştirileri, israf, ilim ve cehalet gibi konular üzerinde durdu. Roman kahramanlarını kadere tam anlamıyla iman etmiş kişiler olarak okuyucuya sunan Benekçi, eserlerinde ayrıca duanın önemine, ehl-i beyt sevgisine, İslam tasavvufunda mürşid ve mürid ilişkisine yer verdi.

Gazete yazıları ve makalelerinin yanı sıra "Şimdi Ağlamak Vakti", "Emin ile Selim", "Bir Şafak Yürüyüşü", "Kumsalı Olmayan Ada", "Kırlangıçlar Erken Göçtü", "Güvercin Geçidi", "Peygamber Efendimizin Hayatı", "İlköğretim Sözlüğü", "Deyimler Sözlüğü", "Atasözleri Sözlüğü" adlı eserlere imza atan Benekçi, 8 Eylül 2008'de 56 yaşında vefat etti.