Son Dakika Haberleri: Yazar Şermin Yaşar, Aydın'a geliyor
Son Dakika Güncel Haber

Yazar Şermin Yaşar, Aydın'a geliyor

30 dakika önce

Oyuncu Anne olarak da tanınan, Tarihi Hoşça Kal Lokantası, Cingo, Dedemin Bakkalı, Başlarım Şimdi Anneliğe, Göçüp Gidenler Koleksiyoncusu gibi pek çok kitaba imza atmış, yazar Şermin Yaşar Akademiden Sanat'ın ev sahipliği yapacağı çocuk gelişim zirvesi için Aydın'a geliyor.

Yazar Şermin Yaşar, Aydın'a geliyor, System.String[]

Oyuncu Anne olarak da tanınan, Tarihi Hoşça Kal Lokantası, Cingo, Dedemin Bakkalı, Başlarım Şimdi Anneliğe, Göçüp Gidenler Koleksiyoncusu gibi pek çok kitaba imza atmış, yazar Şermin Yaşar Akademiden Sanat'ın ev sahipliği yapacağı çocuk gelişim zirvesi için Aydın'a geliyor.


Enneagram ve mizaç temelli eğitim çalışmaları ile öne çıkmış Psikolog ve Pedagog Özel Eğitim Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Palancı'nın da katılacağı etkinlik Aydın Efeler ilçesinde ADÜ kampüsünde bulunun Meandros salonunda icra edilecek. 14 Eylül 2019 tarihinde yapılacak olan etkinliğe katılım ücretsiz olacak.


Konuyla ilgili açıklama yapan Akademiden Sanat'ın kurucusu Adem Toy "Akademiden Sanat Ailesi olarak yeni sezona uzman kadromuzla birlikte hazırız. Akademiden sanat sadece bir sanat merkezi değil bünyesinde biri Doçent olmak üzere 3 psikolog, 1 çocuk gelişim uzmanı ve bir rehber öğretmen bulunan, çocuğunuzun hayatını bütünüyle ele alan onun psikolojisini ve ruhsal gelişimini derinlemesine inceleyen bir aile danışmanlık, çocuk gelişimi ve koçluk merkezidir. Bu bağlamda çocuk gelişimi ile ilgili bir zirve yaparak sezonu açmak istedik"dedi.


"Bu sezonda da Aydın Efeler'de Bale, Drama, Resim, Piyano, Bateri, Keman, Yan Flüt, Tiyatro, Kamera Önü Oyunculuk Kursu, Güzel Sanatlara Hazırlık, Konservatuvara Hazırlık kursları ile hizmet verecek olan akademiden sanat olarak çocuklarımızın gelişimine katkı sağlamak birinci vazifemizdir" diyen Adem TOY tüm Aydınlıları ücretsiz biletleri almak için Akademiden Sanat'ın sosyal medya hesaplarını takip etmeye ve Akademiden Sanat'a uğrayıp ücretsiz biletlerini almaya davet etti. - AYDIN

Efeler, Aydın, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 08:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İş arkadaşı tarafından dolandırılan adam iş yerinde kendini astı
Mansur Yavaş'tan kapatılan çocuk koruma evleri yanıtı: Konuşturmayın beni Aydın'da incir üreticisi alıcı çıkmamasından dolayı dertli Son Dakika: İstanbul'da okul servis aracı takla attı: Yaralılar var

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 09:05:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yazar Şermin Yaşar, Aydın'a geliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]