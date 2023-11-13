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Yazar Sevan Nişanyan'dan Ulu Önder Atatürk hakkında skandal iftira! Sözlerine tepki yağıyor - Son Dakika

Yazar Sevan Nişanyan'dan Ulu Önder Atatürk hakkında skandal iftira! Sözlerine tepki yağıyor

13.11.2023 14:12  - Güncelleme: 14:16

Yazar Sevan Nişanyan, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik çirkin iftiralarda bulundu. Sosyal medya üzerinden yaptığı sohbette skandal imalarda bulunan Nişanyan, ''Yüksek libidosuyla tanınan bir kişi, neden çok sayıda kız çocuğu evlat edinir. Bu kız çocuklarıyla Dolmabahçe ve Çankaya'daki özel dairesini paylaşıyor'' ifadelerini kullandı. Nişanyan'ın infial yaratan cümlelerine tepki yağıyor.

Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik iftira ve hakaretlere her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Ermeni Yazar Sevan Nişanyan sosyal medya üzerinden yapmış olduğu bir sohbetinde skandal iftiralarda bulundu.

"GECELERİ ONLARLA YALNIZ KALIYOR"

Zoom üzerinden yapmış olduğu sohbetinde Atatürk'e yönelik çirkin imalarda bulunan Nişanyan şunları söyledi; "Devlet başkanı olmuş bir kişi, yüksek libidosuyla gençliğinden bu yana tanınan bir kişi, neden çok sayıda kız çocuğu evlat edinir. Erkek çocuğu hiç edinmemiş, hep kız çocukları evlat edinmiş. Bu kız çocuklarıyla özel dairesini paylaşıyor. Yani geceleri onlarla yalnız kalıyor devlet başkanı. Bu kabul edilebilecek bir durum mudur, değil midir, onu sizin takdirinize bırakıyorum.

Yazar Sevan Nişanyan'dan Mustafa Kemal Atatürk hakkında skandal imalar! Sözlerine tepki yağıyor
Yazar Sevan Nişanyan.

"BUGÜN BİR DEVLET BAŞKANI BÖYLE YAŞAM TARZINA SAHİP OLSA..."

İşin ayrıntısını doğal olarak bilen yok. Fakat Dolmabahçe Sarayı ve Çankaya'da yatak odasının bulunduğu dairede yaşıyor bu çocuklar. Bugün devlet başkanı veya üst düzey siyaset adamı böyle bir yaşam tarzına sahip olsa, insanlar ne düşünür."

YAPTIĞI KONUŞMA İNFİAL YARATTI

Nişanyan'ın sözleri infial yaratırken, tepkisini sosyal medya üzerinden gösteren çok sayıda vatandaş Atatürk'e yönelik çirkin iftiraları nedeniyle yazarı protesto etti. İşte o tepkilerden bazıları;

Yazar Sevan Nişanyan'dan Mustafa Kemal Atatürk hakkında skandal imalar! Sözlerine tepki yağıyor
Yazar Sevan Nişanyan'dan Mustafa Kemal Atatürk hakkında skandal imalar! Sözlerine tepki yağıyor
Yazar Sevan Nişanyan'dan Mustafa Kemal Atatürk hakkında skandal imalar! Sözlerine tepki yağıyor

Mustafa Kemal Atatürk, Sevan Nişanyan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yazar Sevan Nişanyan'dan Ulu Önder Atatürk hakkında skandal iftira! Sözlerine tepki yağıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yazar Sevan Nişanyan'dan Ulu Önder Atatürk hakkında skandal iftira! Sözlerine tepki yağıyor - Son Dakika
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