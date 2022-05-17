Yazar Sevda Noyan'ın, "15 Temmuz kursağımızda kaldı" sözlerinden dolayı yargılandığı dava düştü - Son Dakika
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Yazar Sevda Noyan'ın, "15 Temmuz kursağımızda kaldı" sözlerinden dolayı yargılandığı dava düştü

17.05.2022 23:33
Yazar Sevda Noyan'ın, "15 Temmuz kursağımızda kaldı" sözlerinden dolayı yargılandığı dava düştü

Yazar Sevda Noyan'ın, 2020 yılında söylediği "15 Temmuz kursağımızda kaldı, bizim sitede var üç beş. Benim listem hazır açıkçası" sözleri sebebiyle yargılandığı dava, 'uzlaşma' kararıyla düşürüldü.

İstanbul 45. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Sevda Noyan katılmadı. Noyan'ı avukatı Oğuz Özer duruşmada hazır bulundu. Davanın şikayetçileri de duruşmaya katılmadı.

SAVCI DAVANIN DÜŞMESİNİ TALEP ETTİ

Duruşmada görüşünü açıklayan savcı, sanık Sevda Noyan'ın televizyon programında söylediği sözlerin 'Tehdit' suçunu oluşturduğunu belirtti. Dosyanın uzlaştırma bürosuna devredildiği ve hazırlanan raporda tarafların uzlaştığı ifade edildi. Bu nedenle savcı davanın düşmesine karar verilmesini talep etti.

"ÖZELLİKLE SUÇ İŞLEME KASTI YOKTUR"

Sanık Sevda Noyan'ın avukatı Oğuz Özer, "Müvekkilim suç işleme kastıyla veya Anayasal düzene karşı sözler sarf etmemiştir. Aksine darbe karşıtlığı ve Anayasal düzenini koruma adına, belirtilen şekilde beyanda bulunmuştur. Özellikle suç işleme kastı yoktur. Mağdurlar ile müvekkilim arasında uzlaşma sağlandığı rapor edilmiştir. Düşme kararı verilsin" dedi. Mahkeme, sanık Sevda Noyan ve şikayetçiler arasında uzlaşma sağlanması nedeniyle davanın düşmesine karar verdi.

"BİZİM AİLE BİR 50 KİŞİYİ GÖTÜRÜR"

Yazar Sevda Noyan, 3 Mayıs 2020 tarihinde bir televizyon programında bir soru üzerine, "15 Temmuz kursağımızda kaldı. Yanlış anlaşılmasın, doğru anlaşılsın. Bizim aile bir 50 kişiyi götürür yani. Ayaklarını denk alsınlar. Bizim sitede var, üç beş. Benim listem hazır açıkçası" diye konuşmuştu. Sözleri nedeniyle hakkında suç duyurusunda bulunulan Noyan hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu soruşturma başlatmıştı. Noyan hakkında 'Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçundan 3 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açmıştı.

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Kaynak: DHA

Sevda Noyan, 15 Temmuz, İstanbul, Savcı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yazar Sevda Noyan'ın, '15 Temmuz kursağımızda kaldı' sözlerinden dolayı yargılandığı dava düştü - Son Dakika


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