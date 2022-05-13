Yazar Sevinç Çokum, Türk Edebiyat Vakfı'nda okurlarıyla bir araya geldi - Son Dakika

Hikaye, roman ve senaryo yazarı Sevinç Çokum'un "Yüzünü Sıyır Karanlığından" adlı son romanının takdim paneli ve imza günü Türk Edebiyat Vakfı'nda gerçekleştirildi.

Paneli yöneten İmdat Avşar, Çokum'un "Yüzünü Sıyır Karanlığından" romanında kullandığı kelimelerin anlamlarına değinirken, yazar İsa Kocakaplan da romanda, aralarında "Yetkin, Eşref ve Sedef Köklüce", "Kumsal Sitare", "Atalay Dizdaroğlu" ve "Fulya Enginova"nın bulunduğu karakterleri anlattı.

Dr. Erol Ülgen ise Çokum'un eserinde Türkçe dilini zenginleştiren kelimeleri kullandığını ve tabiat taklidi sesleri betimlediğini söyledi.

Romanda Rumeli şivesini kullandığı için Çokum'a teşekkür eden Ülgen, esere bir dönem romanı da denilebileceğini ifade ederken yazar Funda Özsoy Erdoğan ise konuşmasında tiyatro sanatı ile roman arasındaki ilişkiye değindi.

Panel sonrası bir teşekkür konuşması yapan Sevinç Çokum, "Romanımla alakalı çok ince noktalara değinildi. Bazı noktalarda karakterlerle ilgili belki biraz fazla kalmış konular vardı. Mesela Atalay karakterinin konumuyla ilgili, kendisi siyasi, tarihçi bir adam, yükselen bir insan fakat onu tam olarak bir ideolojide isimlendiremeyiz. Bu karaktere benzettiğim kişiler vardı, faili meçhul kalmış cinayetlerin kahramanları. Gazeteci gibi veyahut tarihçi, sosyolog branşlarında kalem sahibi insanlar. Onları bir ideolojiye yakıştırmak istemedim. Onlar memleketini seven insanlar. Gerçekleri ortaya koymuş kişilerdi. Romanda da onlara benzeyen karakterler ortaya koymak istemedim." değerlendirmesinde bulundu.

78 yaşındaki yazar Sevinç Çokum, etkinlik sonrası Kapı Yayınlarından çıkan, "Yüzünü Sıyır Karanlığından" kitabını okurları için imzaladı.