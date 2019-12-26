Yazar Sinan Yağmur, Ahlatlı öğrencilerle buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yazar Sinan Yağmur, Ahlatlı öğrencilerle buluştu - Son Dakika

Yazar Sinan Yağmur, Ahlatlı öğrencilerle buluştu

6 saat önce

Yazar Sinan Yağmur, Bitlis'in Ahlat ilçesinde ortaokul ve lise öğrencileriyle bir araya geldi.

Yazar Sinan Yağmur, Ahlatlı öğrencilerle buluştu, System.String[]

Yazar Sinan Yağmur, Bitlis'in Ahlat ilçesinde ortaokul ve lise öğrencileriyle bir araya geldi.

Kaymakam Erkan İsa Erat'ın daveti üzerine Ahlat'a gelen Yağmur, "Ahlat Okuyor" projesi kapsamında ilçe merkezi, belde ve köylerde öğrenim gören ortaokul ve lise öğrencileriyle buluştu.

2 gün boyunca düzenlenen etkinliklerde öğrencilerle söyleşi yapan Yağmur'un 2 bine yakın kitabı da öğrencilere dağıtıldı.


İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, proje kapsamında öğrencilere kitap desteğinde bulunan ve Yağmur'u öğrencilerle buluşturan Erat'a teşekkür etti.

Sinan Yağmur, Bitlis, Ahlat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 06:46 Kaynak: AA
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