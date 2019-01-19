Yazar Sinan Yağmur, Nissara Avm'de İmza ve Söyleşi Gününe Katıldı
1 saat önce
Nevşehir Nissara Alışveriş ve Yaşam Merkezinde düzenlenen Kitap Fuarı kapsamında yazar Sinan Yağmur söyleşi ve imza gününe katıldı.
Nevşehir Nissara Alışveriş ve Yaşam Merkezinde düzenlenen Kitap Fuarı kapsamında yazar Sinan Yağmur söyleşi ve imza gününe katıldı.
Nissara AVM'de düzenlenen Kitap Fuarı kapsamında yazar Sinan Yağmur okuyucularıyla buluştu. Sinan Yağmur burada okuyucuları ile sohbet ederken kitaplarını da imzaladı. Sinan Yağmur açıklamasında, "Nevşehir'de okuyucularımız ile bir araya gelmekten dolayı son derece mutluyum. Okuyucularımızın ilgisi de gerçekten bizleri çok sevindirdi. Burada bizleri misafir eden Nissara AVM yöneticilerine teşekkür ederim" dedi. - NEVŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 04:48 Kaynak: İHA
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