Yazar Sinan Yağmur Talas'ta sevenleriyle buluştu - Son Dakika

Kayseri'de Talas Belediyesince online düzenlenen etkinlikte yazar Sinan Yağmur kitapseverlerle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kütüphaneler Haftası dolayısıyla belediyenin sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanan program, Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve yazar Sinan Yağmur'un katılımıyla Talas Kültür Merkezi ve 7/24 Kütüphane'de gerçekleştirildi.

Kütüphaneden övgüyle söz eden yazar Yağmur, Başkan Yalçın'a böyle güzel bir kültürel mekanı şehre kazandırdığı için teşekkür etti.

Mustafa Yalçın ise öğrenci şehri Talas'a böyle donanımlı bir kütüphane kazandırmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Yağmur programda, kütüphane ile ilgili şiirler okudu. Başkan Yalçın da sosyal medya üzerinden iletişim bilgilerini paylaşan takipçilerine yazarın kitabını hediye etme sözü verdi.

Programı izleyen takipçiler de Kütüphaneler Haftası'na yakışır bir program yapıldığını belirterek, beğenilerini paylaştı.