Yazar Sinan Yağmur, Uçhisar'da - Son Dakika

Uçhisar Belediyesi tarafından düzenlenen ve Aşkın Gözyaşları kitabının yazarı Ünlü Yazar Sinan Yağmur'un 'Tasavvuf ve İçsel Huzur' konulu halk söyleşi programına vatandaşlarımız ilgi gösterdi.

Ünlü yazar Sinan Yağmur'un konuşmacı olarak katıldığı söyleşi programı Uçhisar Kale önünde korona virüs tedbirlerine uygun olarak gerçekleştirildi. Kale önünde vatandaşlar programı ilgiyle dinledi. Programla ilgili Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü, "Bugün aramızda değerli dostum sözün üstadı Sinan Yağmur var ve onu kasabamızda ağırlamaktan şeref duyuyorum. Son dönemlerde yaşadığımız sıkıntılar psikolojik olarak yormaktadır dostum Sinan Yağmur'da tasavvuf üzerine yazdığı kitaplarla ruh dünyamızı zenginleştirmektedir. Bu nedenle ben de kitaplarını ilgiyle takip etmekteyim" ifadelerinde bulundu.

Programın sonunda kitap imzalatmak isteyen hayranlarını kırmayarak hem kitaplarını imzalayan hem de hayranları ile bol bol fotoğraf çekilen yazar Sinan Yağmur Başkan Osman Süslü'ye karşı duyduğu muhabbeti dile getirirken Uçhisar'ı ve Uçhisarlıları çok sevdiğini belirtti. - NEVŞEHİR