Yazar Tarık Buğra memleketi Akşehir'de anıldı - Son Dakika

Yazar Tarık Buğra vefatının 26. Yılında memleketi Akşehir'de anıldı.

Yazar anısına düzenlenen konferansta Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bedia Koçakoğlu'nun konuşmacı olarak katılırken, konferansta, " Türkiye'de Aydın Olmak ve Tarık Buğra" konusu işlendi.



Konferansında Tarık Buğra'nın aydınlarla ilgili düşüncelerini paylaşan Koçakoğlu "Ülkenin imkansızlıkları içerisinde kendilerine imkan verilerek okuması sağlanmış aydınların, sorumluluktan uzak tavırları, şehir kulüplerinde kumar, alkol, gece hayatı ile yozlaşan ruh dünyası derin bir yarılmayı beraberinde getirir Tarık Buğra'ya göre. İçinden çıktığı halkı beğenmeyen, onun değerlerinden uzaklaşmayı aydın olmayla eş değer sanan zihniyet, aslında kendi olmaya karşı çıkarak yanlış yapmıştır." diye konuştu.

Koçaokoğlu Tarık Buğra'nın kitaplarındaki tasvirlerden de örnekler sundu.



Konferans sonunda bir konuşma yapan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya da Tarık Buğra'nın Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatına ismini altın harflerle yazdırdığını söyledi.

Akkaya konferansın sonunda Bedia Koçakoğlu'na günün anısına bir plaket verdi.



Etkinliğe Akşehir Kaymakamı Ali Sait Kurnaz, Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya, Cumhuriyet Başsavcısı Hazım Aslancı, İlçe protokolü, bazı kamu kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.