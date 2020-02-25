Yazar Tarık Buğra memleketi Akşehir'de anılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yazar Tarık Buğra memleketi Akşehir'de anılıyor - Son Dakika

Yazar Tarık Buğra memleketi Akşehir'de anılıyor

6 saat önce

Akşehirli Ünlü Yazar Tarık Buğra ölüm yıl dönümünde memleketi Akşehir'de düzenlenen çeşitli etkinliklerle anılıyor.

Yazar Tarık Buğra memleketi Akşehir'de anılıyor, System.String[]

Akşehirli Ünlü Yazar Tarık Buğra ölüm yıl dönümünde memleketi Akşehir'de düzenlenen çeşitli etkinliklerle anılıyor.

Etkinlikler kapsamında, Akşehir Kültür Merkezi'nde Anadolu Mektebi öğrencileri tarafından "Edebiyatın Yerli ve Milli Sesi: Tarık Buğra" isimli bir panel düzenlendi. Panel öncesi kültür merkezi fuaye salonunda Yazar Tarık Buğra'nın fotoğraflarından, kitap kapaklarından ve gazetelerdeki köşe yazılarından oluşan bir sergi açıldı.

Panel öncesi bir konuşma yapan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, "Tarık Buğra, toplumcu ve vatanına bağlı bir yazardır. Eserlerindeki öncelik, dönem şartlarını ve Anadolu insanını anlamak olmuştur. Bunu da; 'Ben, edebiyatın her şeyden önce insanı anlamak ve anlatmak çabası olduğuna inanırım. İnsanı anlamak da evvela kendini anlamaktan geçer' sözüyle desteklediği görülür. Tarık Buğra güçlü tahlilleri, muazzam tasvirleri, derinlemesine işlediği fikirleri, sağlam üslubuyla geniş kitlelere ulaşmayı başarmıştır. Tarık Buğra, milli şuurunun oluşumunda tarih bilincinin ortaya çıkmasında birçok eseri yanında özellikle Küçük Ağa ve Osmancık'ın yadsınamayacak katkısı söz konusudur." dedi.

Başkan Akkaya'nın konuşmasının ardından Anadolu Mektebi öğrencileri tarafından hazırlanan "Edebiyatın Yerli ve Milli Sesi: Tarık Buğra" konulu panele geçildi.

Panele, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Ziraat Odası Başkanı Aziz Bingül, İlçe Milli Eğitim Müdürü A. Barbaros Topaloğlu, Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel, siyasi parti temsilcileri, bazı kamu kurum müdürleri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Tarık Buğra, Akşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 02:34 Kaynak: AA
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