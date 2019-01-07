Yazar Tevfik Usluoğlu Dünya Evine Girdi
2 saat önce
6 Ocak Pazar Günü saat 19:00'da Defne İlçesi Harbiye Mahallesi Grand Boğaziçi Otel'de düzenlenen görkemli bir düğün töreni ile dünya evine giren Yazar Tevfik Usluoğlu'nun düğünü siyaset ve iş dünyasından birçok kişinin katılımı ile gerçekleşti.
Yazar Tavfik Usluoğlu, düzenlenen görkemli düğün töreni ile hayatını Rawaa Soukkar ile birleştirdi.
Defne İlçesi Harbiye Mahallesi'nde bulunan Grand Boğaziçi Otel'de yapılan düğün törenine siyasiler, yazarlar ve çok sayıda davetli katıldı.
Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir bir kutlama mesajı yayınladı.
Başkan Nehir mesajında; " Tevfik Usluoğlu kardeşimin ve eşinin bu güzel günlerini tebrik ediyor,kendilerine bir ömür boyu mutluluk diliyorum. " ifadelerine yer verdi.
İstanbul'da yaşamını sürdüren Yazar-SosyologTevfik Usluoğlu,Asider yönetim kurulu üyesi,Asinin sesi dergisi yayın kurulu üyeliği görevlerini yürütüyor."Arap Aristiyanlar"adlı kitabın yazarı olan Usluoğlu'nunbir çok güncel makalesi bulunuyor. Arap edebiyatçılar ve düşünürlerle yaptığı röportajlar,araştırmalarlatanınıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:01 Kaynak: Bültenler
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