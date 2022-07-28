İmam Halil Konakçı, kendisine karşı olan İhsan Eliaçık'a tepki gösterdi: Şeytan bu konuşunca susuyordur

Ankara Melike Hatun Camii İmam Hatibi Halil Konakçı'nın çok açık giyinen kadınlara yönelik, "Bak sokaklar ne hale geldi! Kasap dükkanı gibi. Et görmekten içimiz dışımıza çıkıyor artık" sözleri sonrası bir kesimden tepki alıyor. Konakçı da sosyal medyada kendisine yapılan yorumlara sessiz kalmıyor. Geçtiğimiz gün CHP'li Gürsel Tekin ile atışan imam Konakçı, bu kez ilahiyatçı olarak tanıtan İhsan Eliaçık ile karşı karşıya geldi.

"BÜTÜN GÜCÜNÜ ONLAR DİN DÜŞMANI BİZ İNANANLAR RETORİĞİNDEN ALIYOR "

Halil Konakçı'yı hedef alan Eliaçık, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, " Bütün gücünü onlar batıl biz hak, onlar din düşmanı biz inananlar retoriğinden alıyor. Bir mahalleye hapsolmuş hiç kimseyi dinleyecek hali yok. Namaz, tesettür vb. olsa bile dayatamazsın. Kur'an'da cezaları yok. Ama öldürme, çalma, iftira, zina ve kenzin var" sözlerini sarf etti.

"TAKAN YOK BUNU BİRAZ KONUYLA PRİM YAPMAYA GELMİŞ ANLAŞILAN"

İhsan Eliaçık'ın sözlerine kayıtsız kalamayan imam Halil Konakçı, şu sözlerle karşılık verdi: "Bir sen eksiktin. Bakın kim geldi. 'Allah yok diyen de cennete girer' diyerek şeytanı bile kıskandıran kişi geldi. Şeytan bu konuşunca susuyordur. Çünkü bunun dediklerini şeytan bile demedi. Ee tabi takan yok bunu ya biraz konuyla prim yapmaya gelmiş anlaşılan" ifadelerini kullandı.