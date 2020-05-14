Yazar ve şair Bestami Yazgan, canlı yayında okurlarıyla bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yazar ve şair Bestami Yazgan, canlı yayında okurlarıyla bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika

Yazar ve şair Bestami Yazgan, canlı yayında okurlarıyla bir araya geldi Açıklaması

6 saat önce

Eğitimci, yazar ve şair Bestami Yazgan, yazar Adem Karafilik'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Instagram'dan canlı gerçekleştirdiği "Edebiyat Yükseliş'te" başlıklı programa konuk oldu.

Yazar ve şair Bestami Yazgan, canlı yayında okurlarıyla bir araya geldi Açıklaması, System.String[]

Eğitimci, yazar ve şair Bestami Yazgan, yazar Adem Karafilik'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Instagram'dan canlı gerçekleştirdiği "Edebiyat Yükseliş'te" başlıklı programa konuk oldu.

Yazgan, programda, çocuk edebiyatında eser üreten yazarların yüreğinin bir tarafının her zaman çocuk kalması gerektiğini söyledi.

Çocuklarla ilgili bir şeyler yazarken özel bir çaba sarf etmediğini belirten Yazgan, "İçimdeki çocuğu konuşturuyorum. O da çocukların ilgisini çekiyor." dedi.

"Şiir, edebiyatın, sanatın anasıdır"

Yazgan, konuşmasında şiirin önemine değinerek, şöyle konuştu:

"Biz vatanı, milleti, bağımsızlığı sevmeyi Mehmet Akif'ten, davayı sevmeyi Necip Fazıl ve Sezai Karakoç'tan, bayrağı sevmeyi Arif Nihat Asya'dan, bütün insanları sevmeyi de Yunus Emre'den öğrendik. Bu şahsiyetlerin hepsi şair. Şiiri olan toplumlara millet denir. Şiir, edebiyatın, sanatın anasıdır. Biz şiir yazma terimini kullanıyoruz ama doğrusu şiir söylenirdi. Yani yazı bulunmadan önce de şiir vardı. Mesela bizim destanlarımızın tamamı şiir şeklinde. Daha sonra nesir oluyor. Hatta Manas Destanı hala şiir şeklinde söylenmeye devam ediyor."

Koronavirüs salgını sebebiyle evde kalınan bu süreçte kişilerin ilgi alanlarına göre okuma yapmaları önerisinde bulunan Bestami Yazgan, "Güzel eserler yazabilmek için kelime hazinemizin çok zengin olması gerekir. Ben de bazen şiir yazarken aklıma bir kelime gelmiyor. Oturup dua ediyorum. Dervişler gibi zikir çekiyorum. Ben öğretmenim. Öğretmenlik eğitimini üniversitede aldım ama öğretmenliği yaparak öğrendim. Yazarlık da böyle. Yazarak öğreniliyor." diye konuştu.

"Her kitabımın yeni baskısını yeniden okuyorum"

Yazgan, her yazdığı şiiri dergilere göndermediğini ya da dergilerde çıkan şiirlerini kitabına almadığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Her kitabımın yeni baskısını da yeniden okuyorum. Bu önce okuyucuya, sonra kendime olan saygımdan. Çünkü özellikle de şiir konusunda okuyuculara zor ulaşıyoruz. İstiyorum ki öyle güzel olsun ki şiir, okuyucuyu yüreğinden yakalayayım. Kitabı elinden bırakmasın. Benim şiiri okuyarak, şiiri sevsin. Oradan başka şiirlere geçsin. Yani bugün okuma oranları azsa, bunda biraz bizim de hatalarımız var. Güzel eserler ortaya koymalıyız. Onun için kitaplarımı her baskıda yeniden okuyorum."

Son olarak "Öğrencilerle Başbaşa" adlı deneme türünde bir kitap kaleme aldığına işaret eden Yazgan, "Rahmetli Ali Fuad Başgil'in 'Gençlerle Başbaşa' kitabı daha çok liseli öğrencilere dönük. Kendimle konuşuyor gibi yazdığım bu kitap ise ilkokul 4 ve ortaokul öğrencilerini kapsıyor. Bayağı da ilgi gördü. İki yılda 5 baskı yaptı. Şimdi onun devamını yazıyorum. Bu da liselilere yönelik olacak." ifadelerini kullandı.

Bestami Yazgan, Koronavirüs, Instagram, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.05.2020 12:20 Kaynak: AA


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