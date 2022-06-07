Yazar ve şair Mevlana İdris Zengin hayatını kaybetti! Erdoğan acısını sosyal medyadan paylaştı: Teessürle öğrendim - Son Dakika
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Yazar ve şair Mevlana İdris Zengin hayatını kaybetti! Erdoğan acısını sosyal medyadan paylaştı: Teessürle öğrendim

07.06.2022 12:38

Yazar ve şair Mevlana İdris Zengin, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 56 yaşında hayatını kaybetti. Zengin'in ölümüyle sarsılan Erdoğan, sosyal medya hesabından "Bugün vefat haberini teessürle öğrendiğim mesai arkadaşım, değerli yazar ve şair Mevlana İdris Zengin kardeşimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Rabbim taksiratını hasenata tebdil eylesin, ailesinin ve tüm sevenlerinin başı sağ olsun, mekânı cennet olsun" sözlerini paylaştı.

Yazar ve şair Mevlana İdris Zengin, 56 yaşında Kahramanmaraş'ta vefat etti. Yaşadığı kalp rahatsızlığının ardından ameliyat geçiren ve ardından bir süredir yoğun bakımda tedavi altında olan Zengin'in vefatını kardeşi yazar Salih Zengin, sosyal medya hesabından duyurdu.

"ACIMIZ TARİFSİZ"

Zengin mesajında, "Müslüman, insan, şair, yazar ve çocukların dostu, sevgili abim Mevlana İdris bu gece Kahramanmaraş'ta tedavi gördüğü hastanede Rabbine kavuştu. Allah'ım onu meleklerle karşılayıp cennet bahçelerinde ağırlasın. Acımız tarifsiz. Hepimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Yazar ve şair Mevlana İdris Zengin vefat etti
Mevlana İdris Zengin

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Zengin'in vefatı sonrası Twitter'dan açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün vefat haberini teessürle öğrendiğim mesai arkadaşım, değerli yazar ve şair Mevlana İdris Zengin kardeşimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Rabbim taksiratını hasenata tebdil eylesin, ailesinin ve tüm sevenlerinin başı sağ olsun, mekânı cennet olsun" sözleriyle acısını paylaştı.

Yazar ve şair Mevlana İdris Zengin vefat etti

MEVLANA İDRİS ZENGİN KİMDİR?

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde 1966'da dünyaya gelen Zengin, 1989'da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. İkindi Yazıları, Diriliş, Dergah, Albatros, Geniş Zamanlar ve Gerçek Hayat gibi birçok dergi ve gazetede, şiir, hikaye ve denemeleri yayımlanan Zengin, çocuk edebiyatı alanında da çok sayıda kitap kaleme aldı. Çocuk Yayınları Danışma ve Yayın Kurulu üyeliği de yapan yazar, yazdığı çocuk kitaplarıyla 1987'de Gökyüzü Yayınları Çocuk Edebiyatı Ödülü, 1998'de Türkiye Yazarlar Birliği Çocuk Edebiyatı Ödülü aldı. "Tuhaf Adamlar" serisindeki kitapları Almanya'daki bir yayınevi tarafından 9 dünya diline çevrilerek yayına hazırlandı. Mevlana İdris Zengin, ayrıca "Asla ve Daima Nuri Pakdil" isimli bir belgeselin metnini yazdı ve konsept danışmanlığını yaptı. Belgesel TRT'de 2010'da yayınlandı. Sezai Karakoç'un şiirlerinden yola çıkarak yaptığı "Gül Sesleri" isimli şiir belgeseli de 2012'de Diyarbakır'da yapılan "Uluslararası Sezai Karakoç Sempozyumu"nda gösterilen Zengin'in, şimdiye kadar Farsça, Almanca, Arapça, Urduca, Macarca dillerine bazı kitapları çevrilerek, okurların beğenisine sunuldu.

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Kaynak: AA

Mevlana İdris, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yazar ve şair Mevlana İdris Zengin hayatını kaybetti! Erdoğan acısını sosyal medyadan paylaştı: Teessürle öğrendim - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yazar ve şair Mevlana İdris Zengin hayatını kaybetti! Erdoğan acısını sosyal medyadan paylaştı: Teessürle öğrendim - Son Dakika
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