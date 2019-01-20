Yazar ve Şair Yavuz Bülent Bakiler'in Sağlık Durumu İyi

Yazar ve şair Yavuz Bülent Bakiler'in sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Yazar ve şair Yavuz Bülent Bakiler'in sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.



Eşi Ayşe Bakiler'in AA muhabirine verdiği bilgiye göre, usta edebiyatçı dün kalp ritmi bozukluğu sebebiyle Okmeydanı Memorial Hastanesi'ne kaldırılmıştı.



Ayşe Bakiler, kontrol amaçlı olarak 3 gün boyunca yoğun bakımda kalacak olan Bakiler'in şu anda sağlık durumunun ise iyi olduğunu belirtti.

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