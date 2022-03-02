Yazar ve televizyon programcısı Develi, Çarşamba'da söyleşiye katıldı - Son Dakika
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Yazar ve televizyon programcısı Develi, Çarşamba'da söyleşiye katıldı

02.03.2022 10:36
Yazar ve televizyon programcısı Develi, Çarşamba'da söyleşiye katıldı

Yazar ve televizyon programcısı Bekir Develi, Samsun'un Çarşamba ilçesinde söyleşiye katıldı.

Yazar ve televizyon programcısı Bekir Develi, Samsun'un Çarşamba ilçesinde söyleşiye katıldı.

Develi, Çarşamba Cemil Şensoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen söyleşide sevenleriyle buluştu.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, sosyal belediyecilik adına yürüttükleri çalışmalar neticesinde Bekir Develi'yi Çarşamba'ya davet ettiklerini söyledi.

Eşi de Çarşambalı olan Develi'nin kendilerini kırmayarak, "Bizim Hikayemiz" adında söyleşi programı düzenlediğini anlatan Doğan, "Havaların soğuk gittiği bu günlerde hemşehrilerimiz salonumuzu doldurup taşırdı. Bu da bizleri ayrıca mutlu etti. Sayın Develi de Çarşambalı hemşehrilerimize güzel dakikalar yaşattı. İnşallah bundan sonra da hemşehrilerimiz için bu yönde çalışmalarımız sürecek." dedi.

Programa Doğan'ın yanı sıra Çarşamba Kaymakamı Şükrü Yıldırım, Çarşamba Cumhuriyet Başsavcı Vekili Yusuf Bayri, Çarşamba İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdemir, AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı Taner Özden ile vatandaşlar katıldı.

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Bekir Develi, Halit Doğan, Çarşamba, Develi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yazar ve televizyon programcısı Develi, Çarşamba'da söyleşiye katıldı - Son Dakika


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