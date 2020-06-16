Yazar Yeşim Kuzu: "DNA kayıtlarınızı değiştirmek sizin elinizde" - Son Dakika

Yazar Yeşim Kuzu: "DNA kayıtlarınızı değiştirmek sizin elinizde"

"Thetahealing" yöntemiyle yapmış olduğu başarılı çalışmalarla, birçok televizyon programına çıkıp, sosyal medyada fenomen haline gelen eğitimci ve yazar Yeşim Kuzu, ilk kitabı 'Evet Derseniz Olur' ile okurlarının karşısına çıktı.

Yazar Yeşim Kuzu:

"Thetahealing" yöntemiyle yapmış olduğu başarılı çalışmalarla, birçok televizyon programına çıkıp, sosyal medyada fenomen haline gelen eğitimci ve yazar Yeşim Kuzu, ilk kitabı 'Evet Derseniz Olur' ile okurlarının karşısına çıktı.


2019 senesine kadar 2 bin 500'den fazla kişiye sertifika verip, 15 bine yakın kişiye danışmanlık yapan Yeşim Kuzu, "Uluslararası birçok kişisel gelişim ve eğitim merkezlerini gezip, ülkemizin kültürel yapısıyla harmanlayıp, eğitim verdiğim kişilerin yanı sıra, birçok kişiye dokunabilmek adına böyle bir karar verip, ilk kitabımı yazdım. Profesyonel iş hayatıma veda ederek sadece eğitimle uğraşmaya karar verdim" diye konuştu.


Düzenli olarak katılmış olduğu olarak çıktığı televizyon programları ve sosyal medya paylaşımlarıyla tanınan Yeşim Kuzu'nun 'İlk başlangıcım' olarak tanımladığı kitabı 'Müptela' yayınevinden çıktı. Kitabın tüm kitapçılar ve internet satış mecralarından satın alınabileceğini ileten Kuzu, "Daha ilk haftada, beklediğimizin kat kat üstünde bir satış grafiği yakaladık, ilk baskımız olan 5 bin adeti kitabımızı bitirip, ikinci baskıya geçtik. Bu bizim için inanılmaz bir durum. Eskiden kurumsal hayatımdayken bile, kişisel gelişime ve yeniliklere çok açık bakan birisiydim. Sebebiyse; mantık ve zeka ikilemini aşıp, bizi ruhumuzun başka katmanlarına götüren bir eğitim yolunun her daim arayışı içerisinde olmamdan kaynaklı diyebilirim. Bu yüzden, güne başlarken, metroda, otobüste, vapurda seyahat ederken veya gece yatarken bile insanların kendi yaşadıklarını, hastalıklarını, hüzünlerini veya mutluluklarını yönetebileceğine hep inanırdım. İlk başlarda Yaşam Koçluğu ile tanışıp ardından Thetahealing yöntemi ile yaşam amacıma ulaştım diyebilirim.


Thetahealing ile negatif duygu ve düşüncelerimizi anında değiştirebilmekteyiz. Hayatımızdaki kısır döngüleri, kök inançları kolayca değiştirebiliyoruz. Beynimizi teta frekansına geçirerek yapmış olduğumuz bu teknikte, her konuda kendimizle çalışabiliyoruz. Tekniği öğrenip hem kendimize hem sevdiklerimize uygulayabiliyoruz. Evet Derseniz Olur kitabımda hem kendi dönüşüm hikayemi, hem yaptığım danışmanlıklarda kişilerin hikayelerini ve hastalıkların DNA kayıtlarını yazdım, diyebilirim. Bu kitabım tam bir başucu kitabı oldu gerçektende. Bir kerede okuyup bitireyim diyebileceğimiz bir kitap diye düşünüyorsanız yanılırsınız. Özellikle amacım, hastalıklar konusunda kişinin o hastalığın ardındaki DNA kayıtlarını görmesini sağlamak. Farkında olduğumuzda sağlıklı yaşamaya başlıyoruz. Eminim kitabı okuyan herkes kendinden bir şey bulacak" dedi.


Thetahealing yöntemini Türkiye'de eğitimini almış, öğrenmiş ve uygulayan on binlerce kişinin olduğunu söyleyen Kuzu, "'Evet Derseniz Olur' her kesim için rehber bir kitap niteliğinde oldu. Çünkü ne kadar çok uygulama görürse kişiler o kadar iyi anlayıp uygulayabiliyor. Yıllar önce kitap yazacağım dediğimde Vianna Stibal; 'Kendi hikayeni ve yaptığın danışmanlıkları yaz' demişti. Bu sözüyle bana inanılmaz destek olmuştu. Ben de yaptığım thetahealing uygulamalarını tek tek yazdım. Anlattığım tüm hikayeler yaşanmış gerçek hikayelerden alıntıdır. Yine Vianna Stibal'dan izin alarak her bir danışanımla yaptığım örnek his yüklemelerini de kitabıma ekledim. Kişiler bazen nerden başlayacaklarını bilemiyor. Yanlış yapmaktan korkuyorlar. ya da hastalıklar için neleri çalışması gerektiğini bilemiyorlar. Özellikle okuyucular kendi iç dünyasındaki kayıtlarının da farkına varması için kas testi ile bunları nasıl bulup dönüştürebileceklerini kitapta bulacaklar" diye ifade etti. - İSTANBUL

Kuzu, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 10:03 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Yazar Yeşim Kuzu: 'DNA kayıtlarınızı değiştirmek sizin elinizde' - Son Dakika

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