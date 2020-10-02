Yazar Yetiş'ten Ağrı 1970 Spor'a ziyaret

Ağrı 1970 Spor Kulübü Başkanı Mehmet Yıldırım, Yazar Nadire Yetiş'e kulüp formasını hediye ederek Ağrılı 1000 anneye hediye edilmek üzere yazarın 'Acılardan Arta Kalan' adlı kitabını satın aldıklarını açıkladı.

Ağrı 1970 Spor Kulübünü ziyaret eden Yazar Nadire Yetiş, kulüp başkanı Mehmet Yıldırım ile bir süre görüşerek kitabı 'Acılardan Arta Kalan' hakkında bilgiler verdi. Günün anısında Yazar Yetiş'e arkasında isminin yazılı olduğunu forma hediye eden Başkan Mehmet Yıldırım, kitaptan 1000 adet satın alarak Ağrılı annelere dağıtacaklarını söyledi. Nadire Yetiş'in kendi ayakları üzerinde duran fedakar bir anne olduğuna dikkat çeken Başkan Yıldırım "Nadire hanım bizleri ziyaret ederek kulübümüze moral verdiler. Kendisini yayınladığı kitabından dolayı tebrik ettik. Umarım başarıları daim olur" ifadelerini kullandı.

Bu yıl şampiyonluk parolasıyla 3. Lige giren Ağrı 1970 Spor'a başarılar dileyen Yazar Nadire Yetiş "Başkanımıza ilgi ve alakalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Umarım Ağrı 1970 Spor hak ettiği yere gelecektir. Başkan ve ekibine kitabıma gösterdikleri ilgiden dolayı da ayrıca minnettarım" şeklinde konuştu. - AĞRI