Yazar Yıldırım'dan Büyükşehir'e ziyaret - Son Dakika

Yıldırım, Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil'e hazırlamış olduğu 'Manisa'da Medfun Osmanlı Sadrazamı Mütercim Mehmed Rüştü Paşa' kitabını hediye etti.

'Geçmişle Başlar Gelecek' ve 'Bir Göç Hikayesi' adlı eserleri bulunan Yazar İbrahim Yıldırım, Erkan Akbalık ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil'e ziyarette bulundu. Kendilerini konuk ettiği için Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil'e teşekkür eden Yazar İbrahim Yıldırım, hazırlamış olduğu 'Mütercim Mehmed Rüştü Paşa' kitabını Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e iletilmek üzere Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil'e takdim etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Açıkdil ise Yazar İbrahim Yıldırım'a çalışmalarında başarılar dileyerek, kitap hediyesi nedeniyle teşekkür etti.